Windows 11 : cet outil qui supprime toutes les applications Microsoft inutiles devient encore meilleure avec sa dernière mise à jour

C'est un fait, Windows 11 est infesté de bloatwares, mais heureusement, il existe de nombreux outils gratuits qui permettent de s'en débarrasser. L'un d'entre eux vient justement de recevoir une nouvelle mise à jour qui le rend encore plus agréable à utiliser.

winhance

Ce serait un euphémisme de dire que Windows 11 n'est pas au goût de tout le monde (une version de l'OS l'a-t-elle déjà été ?). Pour arrondir les angles, nombre de développeurs proposent gratuitement leurs propres outils venant améliorer l'expérience utilisateur. On pense bien entendu à PowerToys, développé par Microsoft, mais aussi à toute une liste d'applications qui permettent de contourner les limitations du système d'exploitation.

Parmi elles se trouve Winhance, un outil développé par Marco du Plessis et qui se propose de régler un souci universel chez les utilisateurs de Windows 11 : les applications natives de l'OS qu'il est impossible de désinstaller et qui, de fait, prennent littéralement de la place pour rien. Ces applications, appelées bloatwares, sont régulièrement la cible d'outils tiers. Le célèbre Tiny11, notamment, a fait de leur suppression sa marque de fabrique. Winhance, de son côté, vient de recevoir une mise à jour fort intéressante.

Sur le même sujet — Windows 11 : Microsoft ajoute une fonction ultra-pratique à cet outil emblématique, vous ne pourrez plus vous en passer

Ce petit outil est une excellente solution pour se débarrasser des bloatwares de Windows 11

Winhance est certes très pratique, mais il faut admettre que l'application n'a jamais fait très attention à son interface. Cette limitation était en partie due au fait que l'outil était restreint à l'ancienne infrastructure Windows Presentation Foundation. La version v26.02.13 vient corriger tout cela en la faisant migrer vers le framework WinUI 3. Concrètement, cela signifie que Winhance bénéficie désormais d'une interface beaucoup plus moderne, mais surtout cohérente avec le reste de Windows 11.

En ouvrant Winhance, vous aurez désormais l'impression d'ouvrir un onglet secret des Paramètres, ce qui rend la navigation bien plus agréable. En plus des angles arrondis et autres effets de transparence, la mise à jour apporte également diverses optimisations qui rendent l'utilitaire beaucoup moins gourmand en RAM, ce qui plaira aux PC les plus anciens. À noter que Winhance propose également de créer un  point de restauration avant toute manipulation, afin d'éviter la perte malencontreuse de vos données après une mauvaise manipulation.

 


