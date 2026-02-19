Vous décrochez quand vous lisez ? Voici l’option de lecture immersive d’Audible pour vous faire garder le fil

Audible, l’application de livres audio d’Amazon, reçoit une nouvelle fonctionnalité. Si vous avez du mal à rester concentré lorsque vous lisez, elle pourrait vous être bien utile : elle pousse la synchronisation entre formats encore plus loin, pour une expérience de lecture plus immersive.

On a chacun nos petites habitudes de lecture. Certains ne jurent que par les livres papier et d’autres font des excursions vers d’autres formats qu’ils finissent ou non par adopter. Du fait de leur praticité, les ebooks et livres audio grignotent en effet peu à peu du terrain dans le quotidien des utilisateurs.

Mais entre écouter et lire, pourquoi choisir quand on peut faire les deux simultanément sur la même application ? Amazon a désormais une réponse toute trouvée : il n’y a pas à choisir grâce au nouveau mode de lecture hybride d’Audible, son service multiplateforme de livres audio.

Audible lance un nouveau mode de synchronisation entre le texte et l’audio pour faciliter votre concentration

Baptisée Read & Listen, cette fonction d’Audible est un peu ce que les paroles synchronisées sont à Spotify : une expérience synchronisée entre lecture et audio. Il s’agit en quelque sorte de l’évolution de la fonction Whispersync for Voice, qui permet depuis des années aux utilisateurs de passer de leur lecture dans l’application Kindle à leur écoute du même titre sur Audible sans perdre leur progression.

Alors que Whispersync for Voice offrait simplement de passer de la lecture à l’écoute, Read & Listen fait défiler avec un surlignage le texte d’un ebook en parfaite synchronisation avec la narration audio – à condition de posséder le titre dans les deux formats. Surtout, vous n’aurez plus besoin d’alterner entre plusieurs applications. La plateforme intègre également un nouveau filtre pour votre bibliothèque afin de faciliter la recherche des titres compatibles avec ce mode.

Cette lecture par immersion (écoute et lecture simultanée) aurait plusieurs avantages. D’abord, la plupart des utilisateurs y recourant verraient des effets positifs sur leur concentration et leur mémorisation – ce qui ne serait pas étonnant puisque lire et écouter simultanément un contenu sollicite deux « types » de mémoire. Ensuite, et cela découle probablement du premier point, les utilisateurs y recourant auraient tendance à terminer davantage de livres chaque mois, selon la firme.

De ce fait, cette nouveauté s’adresse à la fois aux utilisateurs distraits en leur offrant une solution pour rester concentrés sur leur lecture, mais également à ceux habitués à jongler entre les formats en leur proposant une expérience enrichie. Pour le moment, Read & Listen est en cours de déploiement aux États-Unis – avant de s’exporter vers d’autres régions, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Le mode est d’ores et déjà compatible avec des centaines de milliers d’ouvrages multilingues.