Windows 11 : voici les nouveautés phares de PowerToys, la boîte à outils culte devient encore plus incontournable

Microsoft a récemment déployé une mise à jour majeure pour son utilitaire emblématique, PowerToys, afin de le rendre toujours plus complet. Mais en plus d’améliorations clés et d’un outil inédit, la version 0.97 a également introduit de nombreux bugs. Pour rectifier le tir, la firme vient de publier une mise à jour corrective, la version 0.97.1. On fait le point.

PowerToys est sans conteste la meilleure boîte à outils à ce jour sur Windows : le célèbre utilitaire de Microsoft permet en effet de disposer de fonctionnalités avancées qui ne sont pas natives au système d’exploitation et il est, en plus, facile d’utilisation. Pour ne rien gâcher, la firme de Redmond le met régulièrement à jour.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a déployé la version 0.97 de son couteau suisse : si elle a introduit plusieurs améliorations clés ainsi qu’un nouvel outil, elle s’est aussi accompagnée de son lot de dysfonctionnements (comme souvent lors d’une mise à jour majeure). Le géant de la tech a réagi relativement promptement : pour cause, il vient de publier la version 0.97.1, qui a vocation à résoudre la plupart des bugs signalés.

Voici les meilleures nouveautés et les derniers correctifs de PowerToys

Revenons d’abord sur les nouveautés introduites par la version 0.97. Elles sont si nombreuses qu’il ne sera pas possible ici de les traiter de manière exhaustive, toutefois certaines méritent que l’on s’y attarde. Comment ne pas évoquer les nouvelles options de personnalisation de la Command Palette : il est désormais possible de sélectionner un arrière-plan et une teinte, mais également de hiérarchiser le classement des résultats par défaut.

Au-delà d’être davantage personnalisable, elle devient encore plus puissante : le support glisser-déposer y a été ajouté, tout comme une nouvelle extension permettant de piloter les utilitaires PowerToys directement depuis la Command Palette.

Il convient également de mentionner le nouveau-venu parmi les outils de PowerToys : le CursorWrap. Il est particulièrement utile pour les utilisateurs possédant de grands écrans ou une configuration multi-écrans : il permet un bouclage uniquement aux bords extérieurs.

Cependant, en plus de ces nouveautés – et de toutes les autres que nous n’avons pas détaillées ici –, la version 0.97 a introduit plusieurs bugs, que la mise à jour 0.97.1 vient corriger. Encore une fois, nous ne pourrons pas tous les énumérer ici, puisqu'ils sont une dizaine. On retrouve notamment des correctifs de plantages : de l’Advanced Paste dans l’interface des paramètres ou de Peek et son outil de prévisualisation de fichiers.

Le CursorWrap a également eu droit à ses premières améliorations : un menu déroulant a été ajouté dans les paramètres et l’une de ses fonctionnalités phares a été affinée pour mieux s’adapter à la transition entre un ordinateur portable et un PC fixe. Pour télécharger la dernière version de PowerToys, rendez-vous sur la page officielle du dépôt GitHub qui lui est dédiée.