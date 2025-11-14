Cette version de Windows 11 est obsolète, Microsoft vous force à installer la dernière mise à jour

À l'occasion du dernier Patch Tuesday, Microsoft a adressé un message à certains utilisateurs de Windows 11. Plus précisément, les utilisateurs se trouvant sur une version antérieure du système d'exploitation, depuis devenue obsolète. Ces derniers n'ont désormais plus d'autres choix que de passer sur Windows 11 25H2.

La période est particulièrement chargée pour Microsoft. Il y a quelques jours, la firme de Redmond déployait Windows 11 25H2, la dernière mouture de son système d'exploitation. Une version vers laquelle l'éditeur compte bien pousser les utilisateurs, surtout ceux les plus réticents à installer les mises à jour. En effet, certains d'entre eux ont vu apparaître un message d'alerte sur leur PC, leur indiquant que leur version de Windows 11 est désormais obsolète.

Pour l'heure, il n'y a pas de quoi s'alarmer. En effet, à l'inverse de Windows 10, la fin du support de Windows 11 est, a priori, encore loin. Obsolète est donc un bien grand mot, mais il est permet à Microsoft de forcer ses utilisateurs à installer la mise à jour de son choix. Voilà donc ce qui arrive à certains utilisateurs se trouvant sur une version antérieure du système d'exploitation.

Microsoft ne veut plus que vous restiez sur cette version de Windows 11

Les utilisateurs concernés sont ceux se trouvant sur Windows 11 23H2. Microsoft écrit : « À compter du 11 novembre 2025, les éditions Home et Pro de Windows 11, version 23H2, arriveront en fin de vie. Les appareils fonctionnant sous les éditions Home et Pro de Windows 11, version 23H2, qui ne sont pas gérés par les services informatiques recevront automatiquement la mise à jour Windows 11, version 25H2. »

Si vous faites partie du lot, vous ne devriez pas tarder, si ce n'est pas déjà fait, à devoir installer Windows 11 25H2. Microsoft profite du dernier Patch Tuesday, déployé cette semaine, pour mettre en application sa nouvelle mesure. Autrement dit, en mettant à jour votre système, vous passerez automatiquement à la dernière version de Windows 11. Pour cela, il suffit de vous rendre dans la section Windows Update de vos Paramètres.

