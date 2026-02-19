LinkedIn est envahi de posts écrits par l’IA, surtout sur ces deux sujets

Une étude portant sur les posts du réseau social LinkedIn montrent que de plus en plus sont générés à l'aide de l'intelligence artificielle. Avec des différences selon les sujets et la catégorie socio-professionnelle des “auteurs”.

LinkedIn
Crédits : 123RF

À l'origine pensé pour mettre en relation les employeurs et les personnes cherchant du travail, cela fait longtemps que LinkedIn est devenu un réseau social plus “classique”. Avec tout ce que ça comporte d'aspects négatifs.

On ne compte plus les posts racontant avec émotion comment un entrepreneur a embauché un employé a priori pas du tout fait pour le poste proposé, avant de conclure par “c'est le meilleur élément que j'ai jamais eu“. Ou ceux démarrant par des accroches comme “j'ai refusé un contrat à 850 000 euros” suivi de plusieurs sauts de ligne pour vous obliger à cliquer afin de lire la suite.

Des histoires dont beaucoup se moquent, mais qui ont au moins la décence d'être écrites par des humains. Peut-être plus pour longtemps cela dit. Selon une étude mené sur environ 1 000 posts LinkedIn, l'utilisation de l'IA dans l'élaboration de publications est en forte augmentation.

L'IA rédige de plus en plus de posts sur LinkedIn, ce n'est pas qu'une impression

Un secteur d'activité se détache clairement en ce qui concerne l'utilisation de l'IA dans l'écriture sur LinkedIn : la finance. Parmi ceux analysés, 73,81 % des posts de cette branche ne sont pas écrits par des humains. Elle est suivi par les domaines touchant aux technologies (57,75 %) et au juridique (54,74 %). À l'inverse, les secteurs où “le vivant” prime comme la santé ou les ressources humaines sont en bas de la lise. Mais l'IA est tout de même bien présente : respectivement 45,83 % et 39,71 % des posts s'en servent.

Lire aussi – LinkedIn peut maintenant utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA, mais il existe une parade toute simple

On observe aussi une tendance concernant les profils qui ont le plus recours à l'IA pour rédiger sur LinkedIn. Les cadres intermédiaires et supérieurs sont en tête avec un taux d'adoption de 54,42 % et 53,61 %. Les premiers auraient besoin de maintenir une certaine visibilité, les seconds de tenir un rythme de publications fréquentes.

Source : Publicate


