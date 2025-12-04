Cette application qui rend Windows 11 beaucoup plus beau est encore meilleur grâce à sa dernière mise à jour

S'il y a indéniablement du mieux par rapport à Windows 10, il faut bien reconnaître que Windows 11 n'est toujours pas à la hauteur de macOS en termes de design. Heureusement, il existe des applications tierces qui améliorent grandement l'interface de l'OS. L'une d'entre elles vient de recevoir une grosse mise à jour qui la rend encore plus intéressante.

Il y a beaucoup de choses que l'on peut reprocher à Windows (ce que les utilisateurs ne se gênent généralement pas pour faire), mais l'une des reproches que l'on retrouve le plus souvent est sans doute celle qui porte sur le design. Windows 11 a certes beaucoup modernisé la formule avec sa philosophie Fluent, mais on est encore bien loin des standards modernes. Il n'y a qu'à voir les récents concepts pour Windows 12 qui reprennent sans vergogne le Liquid Glass d'Apple.

Mais comme pour tout avec Windows, il existe des applications tierces qui rendent son utilisation plus agréable. On vous a maintes fois vanté les mérites de PowerToys, de Flyobee ou encore de Tiny11, mais d'autres se concentrent surtout sur l'amélioration de l'interface du système d'exploitation. C'est le cas notamment du très populaire TranslucentTB, mais aussi de FluentFlyouts. Ce dernier se donne un objectif simple : appliquer véritablement la philosophie Flyout pour une meilleur contrôle de ses applications.

Cet outil tiers de Windows 11 le rend encore plus beau dans sa dernière mise à jour

FluentFlyouts vient de recevoir une mise à jour majeure qui, entre autre chose, le fait passer sur Fluent 2, améliorant de fait ses performances. Pour rappel, l'outil permet d'afficher un petit widget à l'écran pour diverses notifications système, comme l'activation de la touche majuscule ou encore l'indicateur de luminosité et de volume. Mais surtout, il permet de contrôler ses médias, comme par exemple ses morceaux sur Spotify, directement depuis n'importe quelle application.

Une fois installée, vous aurez accès diverses options de customisation, comme le type de flou que vous souhaitez appliquer aux widgets, la disposition des informations ou encore le type d'affichage. L'application est disponible depuis la page Github de son développeur, ou directement sur le Microsoft Store. Si vous en avez assez du design légèrement archaïque de Windows 11, voilà une alternative qui vous fera du bien.

Téléchargez FluentFlyout sur GitHub