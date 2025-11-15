Pour (ré)installer facilement Windows 11 avec les derniers correctifs inclus à partir d’un PC sous Windows 10, l’une des solutions officielles s’appelle Media Creation Tool. Mais le MCT a récemment connu des bugs critiques, que Microsoft vient de corriger. Windows 11 25H2 et 24H2 sont donc téléchargeables via cet outil, avec le Patch Tuesday de novembre inclus.

Tous les seconds mardis du mois, Microsoft publie sa mise à jour mensuelle pour Windows 10 et 11, communément appelée Patch Tuesday. Et celui du mois de novembre, publié cette semaine, a fait parler de lui. C’est avec celui-ci que la firme de Redmond entend mettre en application sa nouvelle mesure, à savoir forcer tous les utilisateurs à passer sur la dernière mouture de son système d’exploitation : Windows 11 25H2.

Si le Patch Tuesday permet d’apporter des correctifs à divers bugs et vulnérabilités de sécurité, celui de novembre est venu corriger des bugs majeurs qui impactaient les performances des PC et notamment celui qui touchait le gestionnaire des tâches. Mais ce n’est pas tout.

La dernière mise à jour de Windows 11 25H2 est maintenant disponible en téléchargement via l’outil Media Creation Tool

Windows 11 25H2 (et 24H2) avec le Patch Tuesday de novembre inclus est maintenant disponible en téléchargement via l’outil Media Creation Tool (MCT). Pour rappel, il s’agit d’un petit programme permettant de créer une clé USB (ou un DVD) pour installer Windows 11 à partir d’un PC sous Windows 10. C’est une méthode simple et officielle pour effectuer la mise à niveau.

Notons que, si MCT n’a pas changé de version (il reste à 10.0.26100.7019), il contient quand même des correctifs. Rappelons que l’outil a été touché par un bug critique – à un moment assez inopportun puisqu’il est survenu alors même que Windows 10 s’apprêtait à tirer sa révérence (sauf en Europe). Après une mise à jour, MCT se fermait brutalement, sans message d’erreur, empêchant toute installation.

Mais il semble que les utilisateurs n’aient plus à s’inquiéter de ces problèmes : la dernière mise à jour de MCT contient des correctifs pour Windows 11 et concernant son prédécesseur, les soucis signalés ont aussi été résolus – bien que le dernier patch ESU (Extended Security Updates) pour Windows 10 ne soit pas disponible via l’outil.

Pour télécharger MCT pour Windows 11, rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, puis dans la section « Création d’un support d’installation de Windows 11 ».