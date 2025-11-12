Windows 11 : Microsoft ajoute une fonction ultra-pratique à cet outil emblématique, vous ne pourrez plus vous en passer

Microsoft a mis à jour l’un des outils emblématiques de sa suite d’utilitaires Sysinternals et l’a enrichi d’une nouveauté qui le rend encore plus pratique. Voici laquelle.

Afin de vous permettre de personnaliser et d’optimiser Windows, Microsoft a développé plusieurs outils et fonctions avancées qui ne sont pas natifs à son système d’exploitation – puisqu’ils ne seraient pas nécessairement utiles pour tous les utilisateurs. Sa suite d’utilitaires la plus connue est sans doute PowerToys, pour laquelle la firme de Redmond déploie (relativement) régulièrement des mises à jour qui apportent leur lot de correctifs, d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Mais il existe également Sysinternals, un site web créé en 1996 par l’informaticien Mark Russinovich dans le but d’héberger ses utilitaires systèmes Windows avancés. Parmi ces outils se trouve l’emblématique ZoomIt, que Microsoft vient de mettre à jour en lui apportant une nouvelle option qui n’a rien de dérisoire.

Microsoft veut faire de l’outil autonome ZoomIt de Sysinternals votre nouvel indispensable Windows

ZoomIt est l’un des outils de Sysinternals : il permet de zoomer, d’annoter et d’enregistrer vos écrans, que ce soit pour réaliser des démos ou des présentations. Ses fonctions sont accessibles facilement grâce à des raccourcis clavier personnalisables, tout comme ses paramètres.

Microsoft a déployé la version 9.20 de ZoomIt et y a intégré une nouvelle option bien pratique. Si jusqu’à présent l’outil ne permettait que l’enregistrement au format MP4, il est désormais possible d’enregistrer votre écran en .GIF. Voici comment procéder :

Double-cliquez sur l’icône de l’application ou faites un clic (gauche ou droit) puis appuyez sur Options

Une fois l’application ouverte, sélectionnez l’onglet Record (l’avant-dernier)

(l’avant-dernier) Choisissez dans le nouveau menu dédié le format GIF ou MP4 selon votre préférence

Pour changer de format, il vous faudra refaire cette manipulation manuellement à chaque fois.

Notez que Microsoft a ajouté ZoomIt en janvier dernier à sa boîte à outils, PowerToys, afin d’éviter aux utilisateurs d’avoir à installer l’outil séparément. Toutefois, cette version intégrée de l’utilitaire ne prend pas encore en charge le format GIF. Les amateurs de PowerToys ont fait remonter cette inégalité à la firme de Redmond sur la page GitHub du projet. L’entreprise travaille actuellement à rectifier le tir, comme l’indique le statut actuel « In progress » (en cours, dans la langue de Molière). On ignore quand cette option sera disponible, mais en attendant vous pouvez toujours vous tourner vers la version autonome de ZoomIt.