De plus en plus de Galaxy Z TriFold ont de graves problèmes d’écran, l’inquiétude monte

Les témoignages faisant état de Samsung Galaxy TriFold dont les écrans internes cessent de fonctionner du jour au lendemain se multiplient. Chez un utilisateur, c'est arrivé à peine 5 jours après son achat.

Samsung Galaxy Z TriFold prise en main forces et faiblesses
Crédits : Samsung

Chaque innovation comporte son lot de risques. Quand les constructeurs les commercialisent , ils savent que quelques malchanceux vont se retrouver avec des unités défectueuses entre les mains. Le Galaxy Z TriFold de Samsung ne fait malheureusement pas exception à la règle. Le premier smartphone pliable en 3 de la marque sud-coréenne n'est pas encore disponible en Europe. Après un lancement en Corée du Sud puis en Chine, il est accessible aux États-Unis depuis fin janvier.

L'enthousiasme des premiers acheteurs s'est vite retrouvé tempéré par l’émergence des premiers témoignages inquiétants. Après la ligne blanche apparue sans raison sur le TriFold d'un sud-coréen, voilà que les écrans internes d'au moins deux autres exemplaires présentent des problèmes. Dans un cas, ils ont carrément cessé de fonctionner 5 jours à peine après l'achat. Aucun des internautes concernés n'arrivent à comprendre ce qu'il s'est passé.

Les écrans internes du Galaxy Z TriFold peuvent lâcher au bout de quelques jours

Sur Reddit, l'utilisateur Odd-Drawer6410 raconte : “Je n'ai rencontré aucun problème pendant environ un mois et demi jusqu'à aujourd'hui, où, lors d'une utilisation normale, l'écran a soudainement clignoté en vert pendant une seconde, puis a cessé d'afficher quoi que ce soit“. Redémarrer le mobile a résolu le souci, mais temporairement puisqu'il est réapparu dès le lendemain. Cette fois-ci, les écrans internes sont restés noirs pendant plusieurs heures et après un énième redémarrage, ils refusent désormais se rallumer.

Lire aussi – Galaxy Z TriFold : un test de durabilité extrême révèle s’il supporte vraiment les 200 000 pliages promis par Samsung

Du côté de ThoughtIll3676, c'est pire : “[…] à mon réveil, l'écran était entièrement blanc et ne répondait pas. J'entends un étrange craquement lorsque je plie l'appareil et il semble y avoir une bulle d'air sous l'écran“. Les deux internautes affirment n'avoir rien fait pour favoriser un dysfonctionnement. Pas de chute, de chauffe ou de pliage excessif. Ils sont actuellement en contact avec le service après-vente de Samsung qui n'a fait aucune déclaration publique à ce jour.


