Firefox sera bientôt obsolète sur ces anciennes versions de Windows, il va falloir mettre à jour votre PC

Mozilla vient d'annoncer, pour la quatrième fois, la fin des mises à jour de sécurité de son navigateur Mozilla pour les plus anciennes versions de Windows. Les utilisateurs restant feront bientôt face à divers menaces de cyberattaques.

Firefox
Crédits : Mozilla

Les utilisateurs de Windows 10 râlent depuis des mois face à l'obligation de passer sur Windows 11 pour bénéficier des mises à jour de sécurité, mais certains font de la résistance depuis bien plus longtemps. Si les chiffres sont relativement bas, on compte encore un peu de monde sur Windows 7 et Windows 8, malgré les risques que cela engendre. Si les OS, eux, ne sont plus supportés par Microsoft depuis longtemps, certains logiciels continuent de l'être.

C'est notamment le cas de Firefox qui, via le programme Extended Support Release (ESR) de Mozilla, reçoit encore à ce jour des patchs et autres correctifs. Mais ce support arrive désormais à sa fin. Dans un message publié sur son blog, l'organisation annonce en effet que février verra la dernière mise à jour de sécurité partir pour Firefox 115 sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Après cela, les utilisateurs seront livrés à eux-mêmes.

Le dernier navigateur web encore supporté sur Windows 7 et Windows 8 jette l'éponge

Pour rappel, Mozilla avait déjà annoncé la fin des mises à jours de Firefox 115 pour les anciennes versions de Windows en septembre 2024, avant de repousser l'échéance à deux reprises, estimant qu'il y avait encore assez d'utilisateurs sur les OS concernés pour continuer le support du navigateur. Il semblerait donc que cela ne soit plus le cas aujourd'hui. On imagine que la fin du support de Windows 10 par Microsoft a convaincu une large part des utilisateurs à migrer vers Windows 11.

Il est encore possible que Mozilla repousse une nouvelle fois la date fatidique, mais mieux vaut ne pas trop compter dessus. Mozilla invite donc les utilisateurs concernés à migrer vers Windows 10 au minimum pour profiter des dernières versions de Firefox. Ils auront également accès aux dernières fonctionnalités (ce qui n'est plus le cas depuis longtemps sur Windows 8.1 et antérieur). En revanche, en choisissant Windows, ces derniers resteront exposés aux éventuelles attaques de pirates.


