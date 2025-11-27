Windows 11 va grandement faciliter la mise à jour de vos applications, plus besoin d’ouvrir le Microsoft Store

Microsoft a visiblement compris que c'est une véritable plaie d'avoir à ouvrir le Microsoft Store pour mettre à jour certaines de ses applications. La firme devrait donc bientôt offrir une nouvelle méthode pour installer les dernières versions de vos logiciels, dans un endroit que vous connaissez déjà bien.

Les mises à jour de Windows, c'est important. Quand elles ne détraquent pas complètement le fonctionne du système d'exploitation — ce qui, il faut le reconnaître, arrive assez souvent — elles permettent, en plus d'apporter de nouvelles fonctionnalités, de garder son PC bien protégé contre les failles de sécurité. Mais s'il est relativement simple de mettre à jour Windows, on ne peut pas vraiment en dire autant de ses applications installée depuis le Microsoft Store.

Si pour la plupart des logiciels que vous téléchargez, vous recevez une alerte lorsqu'une nouvelle version est disponible sur laquelle il suffit souvent de cliquer pour l'installer, les applications du Microsoft Store fonctionnent de la même manière qu'une application pour smartphone. Autrement dit, il est nécessaire d'ouvrir la boutique, se rendre dans l'onglet Téléchargements puis cliquer sur le bouton Rechercher des mises à jour. Bref, c'est long, ennuyant, et profondément inutile.

Sur le même sujet – Windows 10, 11 : la dernière mise à jour vient corriger ces bugs majeurs qui impactent les performances de votre PC, installez-la sans attendre

Windows 11 va simplifier la mise à jour des applications

Sans pour autant abandonner l'idée de faire de son store un hub pour toutes les applications de Windows, Microsoft a visiblement décidé de lâcher du lest en offrant aux utilisateurs un nouveau moyen de les mettre à jour. Repérée par nos confrères de Windows Central, celle-ci est à chercher des paramètres de Windows 11, plus précisément dans la section Applications. Dans la dernière build Preview du système d'exploitation, on retrouve en effet un nouveau bouton baptisé Mise à jour des applications.

En cliquant dessus, il est possible de rechercher des mises à jour, bien qu'à l'heure actuelle, le bouton n'est pas encore fonctionnel. On suppose qu'il fonctionnera de la même manière que celui se trouvant sur le Microsoft Store, en permettant de mettre à jour plusieurs applications simultanément. Il sera ensuite possible d'installer celles-ci via Windows Update, ce qui permettrait enfin de tout regrouper au même endroit, simplifiant la vie des utilisateurs, désormais bien rares à ouvrir régulièrement le Microsoft Store.

Source : Windows Central