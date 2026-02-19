Votre Apple TV 4K rame quand vous regardez des films ? Cet internaute a trouvé la solution et c’est du génie

Un utilisateur de Reddit se plaignait de voir son Apple TV 4K souffrir de stutter après une utilisation prolongée. Plutôt que de racheter un nouveau modèle, il a décidé de fabriquer sa propre solution.

Les box de streaming promettaient une petite révolution en permettant à des téléviseurs classiques d'accéder à tout un lot d'applications diverses et variées. En un sens, la promesse a été tenue. Mais il faut bien reconnaître que ces derniers sont, dans l'ensemble, encore bien limités. Il n'est pas rare encore aujourd'hui de devoir faire face à des problèmes de ralentissement et autres problèmes rendant l'expérience désagréable, du fait du manque de fluidité.

C'est exactement le souci auquel l'utilisateur de Reddit u/AllTextAllTheWay a dû faire face avec son Apple TV 4K. Sa box, pourtant sortie en 2022, finissait toujours par souffrir de lourds stutters après une utilisation prolongée. Dans un long post publié sur la plateforme, il détaille ainsi que le problème faisait surtout irruption lorsqu'il ouvrait le lecteur Plex pour regarder des films en 4K. La solution de facilité aurait été d'acheter une box plus récente et plus performante. Mais ce n'est pas ce que u/AllTextAllTheWay a décidé de faire.

Sur le même sujet — Apple TV 4K : pour en profiter pleinement, il faut obligatoirement un iPhone sous iOS 16

Il répare son Apple TV 4K avec un ventilateur et un dissipateur thermique

L'utilisateur soupçonnait que l'origine du problème se trouvait dans la mauvaise gestion de la chaleur par la box thermique. Il eût donc l'idée de soulager cette dernière avec une petite installation maison. À l'aide d'une imprimante 3D, il a donc fabriqué un petit support pour surélever l'appareil, auquel il a attaché un ventilateur de PC ainsi qu'un dissipateur thermique pour évacuer plus efficacement la chaleur générée.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Alors que son Apple TV 4K pouvait atteindre les 50°C lors d'une utilisation intensive, son setup a permis de maintenir cette température à seulement 27°C. Les stutters, quant à eux, ont totalement disparu. “Ce serait dû au fait que le lecteur tvOS de Plex n'utilise pas correctement le décodeur matériel, ce qui entraîne une utilisation importante et soutenue du processeur”, explique le bricoleur dans son post Reddit.