Votre Apple TV 4K rame quand vous regardez des films ? Cet internaute a trouvé la solution et c’est du génie

Un utilisateur de Reddit se plaignait de voir son Apple TV 4K souffrir de stutter après une utilisation prolongée. Plutôt que de racheter un nouveau modèle, il a décidé de fabriquer sa propre solution.

Apple TV 4K

Les box de streaming promettaient une petite révolution en permettant à des téléviseurs classiques d'accéder à tout un lot d'applications diverses et variées. En un sens, la promesse a été tenue. Mais il faut bien reconnaître que ces derniers sont, dans l'ensemble, encore bien limités. Il n'est pas rare encore aujourd'hui de devoir faire face à des problèmes de ralentissement et autres problèmes rendant l'expérience désagréable, du fait du manque de fluidité.

C'est exactement le souci auquel l'utilisateur de Reddit u/AllTextAllTheWay a dû faire face avec son Apple TV 4K. Sa box, pourtant sortie en 2022, finissait toujours par souffrir de lourds stutters après une utilisation prolongée. Dans un long post publié sur la plateforme, il détaille ainsi que le problème faisait surtout irruption lorsqu'il ouvrait le lecteur Plex pour regarder des films en 4K. La solution de facilité aurait été d'acheter une box plus récente et plus performante. Mais ce n'est pas ce que u/AllTextAllTheWay a décidé de faire.

Sur le même sujet — Apple TV 4K : pour en profiter pleinement, il faut obligatoirement un iPhone sous iOS 16

Il répare son Apple TV 4K avec un ventilateur et un dissipateur thermique

L'utilisateur soupçonnait que l'origine du problème se trouvait dans la mauvaise gestion de la chaleur par la box thermique. Il eût donc l'idée de soulager cette dernière avec une petite installation maison. À l'aide d'une imprimante 3D, il a donc fabriqué un petit support pour surélever l'appareil, auquel il a attaché un ventilateur de PC ainsi qu'un dissipateur thermique pour évacuer plus efficacement la chaleur générée.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Alors que son Apple TV 4K pouvait atteindre les 50°C lors d'une utilisation intensive, son setup a permis de maintenir cette température à seulement 27°C. Les stutters, quant à eux, ont totalement disparu. “Ce serait dû au fait que le lecteur tvOS de Plex n'utilise pas correctement le décodeur matériel, ce qui entraîne une utilisation importante et soutenue du processeur”, explique le bricoleur dans son post Reddit.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan Xiaomi TV Box S (3e Gen) : profitez de l’expérience Google TV à prix mini

Vous recherchez un dongle HDMI pas cher pour profiter de l’expérience Google TV ? Le Xiaomi TV Box S de 3e génération voit son prix chuter de 32%. Elle est…

AirPods Pro 3 : le prix des excellents écouteurs continue de chuter !

Alors qu’ils sont toujours en vente à 249 € sur le site officiel, les AirPods Pro 3 sont actuellement à prix réduit sur Amazon. Le géant du e-commerce les propose à…

Cette déclaration de Tesla fait très mal à son discours sur les Robotaxis

Tesla promet depuis des années des Robotaxis capables de rouler sans conducteur. L’entreprise met en avant des avancées rapides vers une autonomie totale. Une récente déclaration officielle apporte pourtant une…

Test Razer Kishi V3 Pro : tous les arguments de la Kishi Ultra, même le prix

Quasiment deux ans après la Kishi V2 Pro, Razer a lancé la V3 Pro de sa manette pour smartphone. Un modèle « Pro » qui n’a plus rien à voir avec la…

Google Maps a trouvé la parade pour lutter contre les faux avis, mais ça risque de ne pas vous plaire

Google Maps veut forcer les utilisateurs à se connecter à un compte pour débloquer toutes les fonctionnalités du service. Un coup dur pour ceux qui souhaitent consulter la plateforme sans…

Ces emails révèlent qu’Amazon envisage une surveillance de masse via ses caméras Ring

Les caméras Ring sont censées protéger les habitations et les colis. Mais une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pourrait aller beaucoup plus loin. Des emails internes révèlent qu’Amazon envisage un…

Le Galaxy S26 est trop cher ? Samsung lance bientôt ses Galaxy A57 et A37

Samsung ne se prépare pas qu’au lancement de ses Galaxy S26. Des modèles moins chers, les Galaxy A57 et A37, devraient être commercialisés peu de temps après la sortie de…

Windows 11 : la dernière mise à jour Preview est arrivée, voici un aperçu des nombreuses nouveautés à venir

Que vous soyez membre du programme Windows Insider ou non, il est toujours intéressant de se pencher sur les mises à jour du canal Release Preview puisque cela offre un…

Pour éviter une augmentation des prix de la PS5, Sony compte faire payer les joueurs qui en ont déjà une

Lors de son dernier bilan financier, Sony a fait part de ses plans en ce qui concerne la crise actuelle de la RAM. Plutôt que de faire grimper les prix…

Bon plan iPhone 16 Pro : le smartphone haut de gamme atteint son prix le plus bas, vite !

Un iPhone 16 Pro à seulement 700 € ? C’est ce que propose actuellement Certideal, la plateforme française spécialiste du reconditionné. Vous attendez une excellente offre pour vous offrir le…