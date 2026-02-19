Ne jetez pas votre vieille montre connectée : cet OS alternatif lui redonne une seconde jeunesse

Les développeurs du système d'exploitation alternatif pour montres connectées AsteroidOS passent à la 2.0. L'occasion de faire le plein de nouveautés et d'ajouter des modèles à la liste de ceux pris en charge.

Montre connectée
Ordinateurs, smartphones ou montres connectées, même combat. Ces appareils recevront tôt ou tard leur dernière mise à jour du système d'exploitation. À partir de là, vous pouvez soit continuer à vous en servir en sachant qu'ils n'évolueront plus, soit en acheter un plus récent. Ou alors adopter la troisième solution : passer à un OS alternatif. Une pratique bien connue sur mobile avec les ROM custom, bien qu'elle soit tombée en désuétude.

On en parle moins, mais c'est également possible sur une montre connectée. Parmi les alternatives, on compte AsteroidOS qui vient justement de passer à sa version 2.0. Au programme, pas mal de nouveautés qui le rapproche des systèmes les plus présents sur le marché, notamment Wear OS de Google.

AsteroidOS 2.0 redonne un coup de jeune aux anciennes montres connectées

Soyons clairs : il s'agit surtout d'apporter des fonctionnalités présentes par défaut sur les smartwatchs. Par exemple le mode Always-on, le contrôle de la musique, la personnalisation des raccourcis rapides, une “lampe torche” (l'écran devient blanc et sa luminosité grimpe au maximum), etc… Sans oublier de nouveaux thèmes et autres options graphiques. Tout cela est visible dans la vidéo de démonstration ci-dessous.

La mise à jour permet également de prendre en charge plus de montres. Voici la liste des nouvelles :

  • Fossil Gen 4
  • Fossil Gen 5
  • Fossil Gen 6
  • Huawei Watch
  • Huawei Watch 2
  • LG Watch W7
  • Moto 360 2015
  • MTK6580
  • OPPO Watch
  • Polar M600
  • Ticwatch C2 et C2+
  • Ticwatch E et S
  • Ticwatch E2 et S2
  • Ticwatch Pro, Pro 2020 et LTE
  • Ticwatch Pro 3

Sur d'autres montres, par exemple les Samsung Gear 2 et Gear Live, AsteroidOS 2.0 est trop instable pour que l'installation soit sans risque. Dans certains cas, des utilisateurs ont raconté que le système a rendu leur appareil inutilisable. Mieux vaut attendre des correctifs. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site d'AsteroidOS.


