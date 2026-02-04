Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

C’est une tradition : tous les ans, à l’automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation. La prochaine se nomme 26H2 et elle vient discrètement d’être confirmée par la firme de Redmond. On revient sur les changements clés qu’elle devrait apporter.

Windows 11

C’est désormais un rituel pour Microsoft et ses utilisateurs : chaque année, à l’automne, la firme de Redmond déploie une mise à jour majeure de son système d’exploitation, qui se manifeste par un changement de version. Pour rappel, nous en sommes à la version 25H2.

Et si une itération nommée 26H1 existe et qu’elle sortira au cours du premier trimestre 2026, tout le monde ne pourra pas en profiter. Alors concentrons-nous sur celle qui intéressera le plus grand nombre : la Windows 11 26H2. C’est celle qui est prévue pour tous les PC non-ARM existants ou à venir et Microsoft vient subtilement de confirmer son existence.

Une pluie de nouveautés est attendue avec Windows 11 26H2

Pour la première fois, une référence à la version 26H2 a été repérée. C’était le 27 janvier dernier, lorsque Microsoft a déployé à l’attention des membres du programme Windows Insider la Build 26300.7674. En se rendant sur la page de Windows Update, il était fait mention d’un « package d’activation Windows 11 26H2 ».

La Build 26300.7674 représente un bond important dans la numérotation : comme le souligne Windows Latest, cela suggère un changement de version et non une simple mise à jour cumulative. Et ce, quand bien même un « package d’activation » est souvent synonyme de mise à jour mineure. Cette expression ne signifie pas, par ailleurs, que Windows 11 ne gagnera pas de fonctions inédites. La version actuelle – Windows 11 25H2 – en est l’exemple même.

Revenons maintenant sur les changements majeurs – et non moins controversés pour certains – que pourrait introduire Windows 11 26H2. D’abord, Copilot pourrait être directement intégré dans l’Explorateur de fichiers, permettant aux utilisateurs d’interagir avec lui dans un panneau latéral situé sur la droite. Pour tous ceux qui détestent cette invasion de l’IA, il y a une bonne nouvelle : cette option sera facultative.

Autre nouveauté qui pourrait être introduite – et qui serait aussi boostée par l’IA – : Copilot pourrait aussi s’inviter dans la barre des tâches via une nouvelle expérience de recherche baptisée Ask Copilot. Là aussi, il s’agirait seulement d’une option.

La vue Agenda de Windows 11 pourrait enfin faire son retour dans le centre de notifications de Windows 11 – mais avec une intégration de Copilot, évidemment. La version 26H2 introduirait également une version modernisée de la boîte de dialogue Exécuter. Cette dernière, en étant placée dans les paramètres avancés, suggère l’arrivée potentielle d’autres nouvelles fonctions. Enfin, l’expérience Xbox en plein écran, la prise en charge des images au format .webp sont autant d’autres nouveautés prévues pour Windows 11 26H2.


