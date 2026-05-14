Ce nouveau mode de WhatsApp permet de chatter avec l’IA sans que Meta ne voie quoi que ce soit

Discuter avec une IA sans laisser de trace, c'est désormais possible sur WhatsApp. La messagerie lance un mode incognito pour Meta AI, bâti sur une technologie qui chiffre tout avant même que les données n'atteignent les serveurs. Le résultat est inaccessible même à Meta.

whatsapp chat prive ia

Les assistants IA sont devenus des confidents numériques. Les utilisateurs leur posent des questions sur leur santé, leurs finances ou leur vie personnelle. Ces échanges peuvent contenir des informations particulièrement sensibles. Meta a récemment confirmé s'appuyer sur les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles d'IA. Cette stratégie alimente une méfiance croissante autour de la confidentialité de ces interactions avec l'intelligence artificielle.

La messagerie intègre Meta AI depuis plus d'un an comme chatbot dans ses conversations. Le service traverse une période mouvementée sur le sujet des IA tierces. WhatsApp a récemment dû rouvrir ses portes aux concurrentes sous la pression de la Commission européenne. Dans ce contexte, la firme choisit de se différencier sur le terrain de la confidentialité.

Le mode incognito de WhatsApp traite les conversations avec Meta AI dans un environnement inaccessible à Meta

Selon le blog officiel de WhatsApp, le mode incognito repose sur la technologie Private Processing, lancée l'an dernier. Les messages sont traités dans un environnement d'exécution sécurisé que Meta ne peut pas consulter. Les conversations ne sont pas sauvegardées et disparaissent dès que l'utilisateur quitte la session. Des concurrents comme ChatGPT proposent des modes sans historique, mais conservent les échanges sur leurs serveurs après la fermeture du chat. La firme affirme que ce système est totalement opaque, même pour ses propres équipes.

La confidentialité s'étend aussi aux requêtes web effectuées pendant la conversation. Les termes de recherche sont transmis aux moteurs sans être associés à l'identité du demandeur. La messagerie rappelle avoir généralisé le chiffrement de bout en bout il y a dix ans. Ce mode s'inscrit dans la continuité naturelle de cette démarche. WhatsApp annonce également un Side Chat protégé par Private Processing, attendu dans les prochains mois. Cette fonction permettra d'obtenir une aide privée de Meta AI dans n'importe quel fil de discussion, sans interrompre le principal. Le déploiement de ce dispositif est progressivement en cours sur la plateforme et l'application dédiée.


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