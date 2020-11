WhatsApp : comment envoyer des messages temporaires qui seront supprimés dans les 7 jours

La fonction de messagerie temporaire de WhastApp est désormais disponible. De quoi vous permettre de supprimer automatiquement tous les messages que vous envoyez au bout de 7 jours. Voici comment activer la fonction en question.

WhatsApp, le service de messagerie instantanée, ne cesse de s'enrichir de fonctionnalités au fil des semaines. Récemment, c'était la possibilité de rechercher des messages par date qui était intégrée à l'application, ou celle permettant de supprimer les fichiers inutiles. Bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent tant le service ne cesse de s'améliorer à chaque nouvelle version.

Cette fois, c'est la possibilité d'envoyer des messages temporaires qui vient s'ajouter à WhatsApp. Dès lors, vous pouvez faire en sorte que vos messages disparaissent définitivement au bout d'un certain temps. Si la fonction d’autodestruction des messages a été annoncée il y a plusieurs mois, elle n'était pas encore accessible à l'ensemble des utilisateurs. C'est désormais chose faite, puisque WhatsApp a déployé une mise à jour de son application qui prend donc en charge les fameux messages temporaires. Cette fonction est accessible sur les appareils équipés d'Android, d'iOS, de KaiOS, mais également sur la version Web de l'application.

WhatsApp : comment activer la fonction des messages temporaires

Commencez par vous assurer que vous disposez bien de la toute dernière version de WhatsApp , que ce soit sur Android ou sur iOS. A l'heure où cet article est écrit, la mise à jour la plus récente est la 2.20.205.16.

Lancez l'application WhatsApp depuis votre smartphone

depuis votre smartphone Cliquez sur un de vos contacts

Pressez la petite icône représentée par les 3 points en haut à droite

Optez pour la fonction Afficher contact

Faites défiler l'écran vers le bas afin de trouver l'option Messages temporaires

Pressez le bouton Continuer

Cliquez sur la fonction Activés

La fonction de messages temporaires est désormais utilisable. Retenez que, pour le moment, la fonction n'est activée que pour un seul de vos contacts. Afin de la mettre en place pour une ou plusieurs autres personnes de votre liste WhatsApp, il vous faudra itérer l'opération autant de fois que nécessaire.

Petite précision : le délai de suppression des messages est calé à 7 jours. Il n'est pas possible pour le moment de fixer un délai plus ou moins court. Votre contact recevra de son côté une notification, lui indiquant que vous avez activé la fonction de messagerie temporaire. Néanmoins, même si vos messages seront supprimés au bout de 7 jours, rien n'empêche votre correspondant de copier le contenu de votre message, ou d'en faire une copie d'écran. Et s'il a activé la fonction de téléchargement automatique des fichiers multimédia (audio, vidéo, photo), ceux-ci seront conservés sur le smartphone au-delà de la date fatidique.