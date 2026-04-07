WhatsApp : cette option va bientôt grandement améliorer la qualité de vos appels dans les lieux bruyants

Appeler quelqu’un et ne rien comprendre de ce qu’il nous dit – ou l’inverse – a de quoi être agaçant. Pour lutter contre cette frustration que peuvent parfois ressentir ses utilisateurs, WhatsApp teste actuellement une option qui devrait grandement améliorer la qualité des appels dans les environnements bruyants.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Rien de tel pour gâcher une expérience d’appel que de passer un coup de fil et que notre interlocuteur n’entende rien de ce que l’on dit à cause du vent, du trafic ou du bruit environnant – la réciproque étant tout aussi valable. Ayant bâti sa communication sur la préservation de la proximité même à distance, WhatsApp teste actuellement une fonction de réduction de bruit pour les appels, qu’ils soient vocaux ou vidéo.

Après avoir évoqué son développement précédemment, le site WABetaInfo a constaté que cette fonctionnalité inédite est nativement intégrée dans la version 2.26.14.1 de WhatsApp bêta pour Android sur le Google Play Store. On vous explique son fonctionnement dans cet article afin que vous puissiez en profiter dès qu’elle sera déployée pour tout le monde.

Lire aussi – WhatsApp : cette fonction clé va vraiment faciliter les échanges avec vos proches qui n’ont pas l’application

WhatsApp teste une option de réduction de bruit pour améliorer la qualité des appels

La fonction de réduction de bruit vise à détecter et filtrer automatiquement et en temps réel les bruits de fond indésirables (vent, couverts dans un café, brouhaha, trafic…) sans altérer la voix. La conversation n’en est que plus claire – et agréable.

L’option fonctionne autant pour les appels vocaux que vidéo et est directement intégrée au sein de l’interface d’appel. Généralement, elle est activée par défaut dès le début d’une conversation – son activation est, d’après les captures d’écran partagées, indiquée par un bandeau en haut de l’écran.

Réduction de bruit WhatsApp
Crédits ; WABetaInfo

Elle peut être désactivée et réactivée à loisir par l’utilisateur grâce à l’option dédiée – par exemple s’il n’apprécie pas son rendu. Pour une utilisation optimale, il est conseillé aux deux (ou davantage) interlocuteurs de l’activer. En effet, si seulement l’un des deux l’active, c’est uniquement l’autre personne qui bénéficiera de l’amélioration de la qualité de l’appel, la réduction de bruit ne s’appliquant que chez celui qui l’active.

Il s’agit pour le moment d’une phase de test sur Android : seul un nombre limité de bêta-testeurs ayant installé la dernière mise à jour de WhatsApp via le Google Play Store peuvent en profiter. La plateforme devrait toutefois la déployer sur davantage d’appareils dans les semaines à venir.


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