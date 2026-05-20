400 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra : le meilleur smartphone de Samsung est à son prix le plus bas

La nouvelle promo de Samsung sur le Galaxy S26 Ultra fait chuter fortement le prix du smartphone, disponible depuis quelques semaines. Si vous l’avez dans votre viseur, c’est le bon moment de vous l’offrir, et c’est clairement ce qui se fait de mieux pour un smartphone Android.

Voir l'offre sur le site de Samsung

La version 256 Go du Galaxy S26 Ultra est affiché à 1 319 € sur le site officiel de Samsung, soit déjà 150 € de remise par rapport au prix conseillé de 1 469 €. Grâce au code promo SELECT100, vous profitez de 100 € de réduction immédiate, ce qui ramène prix à 1 219 €.

Et ce n’est pas tout : une troisième réduction de 150 € s’ajoute à l’ensemble. Pour en profiter, il suffit de sélectionner PayPal comme mode de paiement. Au final, le Galaxy S26 Ultra de 256 Go revient à 1 069 € au lieu de 1 469 €, soit une réduction totale de 400 €.

Pour un Ultra lancé récemment, c'est une offre généreuse de la part de Samsung. Notez que l’offre est également valable pour les versions 512 Go et 1 To du smartphone.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

200 Mpx, Privacy Display et S Pen : le trio qui fait la différence

Le Galaxy S26 Ultra, comme tout bon smartphone de Samsung, dispose d’un bel écran. La dalle LTPO AMOLED de 6,9 pouces a une définition QHD+ (3120 × 1440 px), avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le pic de luminosité quant à lui culmine à 2600 nits. L'écran bénéficie d'une protection Gorilla Armor 2, un verre céramique qui résiste aux chutes jusqu'à 2,2 mètres.

Samsung introduit cette année le Privacy Display : un système intégré au niveau des pixels et qui limite la lisibilité de l’écran au-delà d’un angle de vision de 45°. C’est pratique pour qui consulte son téléphone dans les transports afin d’éviter les regards indiscrets.

A l’intérieur du Galaxy S26 Ultra, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm. C’est une version personnalisée de la puce Qualcomm pour la gamme Galaxy. Elle offre par exemple un gain de performances de 39 % sur le NPU, ce qui améliore directement la vitesse d'exécution de Galaxy AI, y compris pour le traitement des photos en temps réel. Le processeur est épaulé par 12 Go à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

La photo reste l'un des arguments de poids du S26 Ultra. Le smartphone livre une colorimétrie naturelle et des détails généreux sur l'ensemble de ses capteurs, en photo comme en vidéo. Cette partie s’appuie sur quatre capteurs : un module principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un duo de téléobjectifs. Le premier est un module Portrait de 10 MP, avec zoom optique 3x. Le second est un périscope de 50 MP, avec zoom optique 5x.

La batterie de 5000 mAh du Galaxy S26 Ultra passe de 0 à 100% en 47 minutes d’après nos propres mesures. Enfin, sept ans de mises à jour garantissent que l'investissement tient dans le temps.