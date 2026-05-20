Google TV accueille enfin ce type de télécommande que tout le monde attendait

Naviguer sur Google TV avec une télécommande classique a toujours été une contrainte. Les menus sont lents à parcourir, les touches directionnelles peu précises. Google vient d'annoncer une nouveauté qui va changer ça pour les 300 millions d'utilisateurs de la plateforme.

Les téléviseurs connectés ont profondément transformé les habitudes devant le grand écran. Lancer une application ou chercher un film sont devenus des gestes du quotidien. Pourtant, la manière de contrôler ces écrans n'a guère évolué depuis des années. La télécommande classique à touches directionnelles, appelée D-pad, reste le standard sur la quasi-totalité des TV connectées. Son pilotage case par case est souvent jugé lent et peu précis. Début 2026, Google avait déjà montré vouloir moderniser la navigation sur ses téléviseurs. De nouvelles fonctions Gemini dévoilées au CES en témoignent.

La plateforme Google TV a enchaîné les mises à jour ces derniers mois. De nouvelles fonctions ont régulièrement enrichi l'interface et la découverte de contenus. Une actualisation récente avait déjà introduit des changements remarqués sur l'écran d'accueil. Parmi eux, un ajout n'avait pas fait l'unanimité. Lors de Google I/O 2026, la firme californienne est allée encore plus loin en dévoilant une nouveauté très attendue.

Les télécommandes à pointeur débarquent sur Google TV pour une navigation à la souris

Le blog des développeurs Android détaille le fonctionnement de ce nouveau mode de pilotage de Google TV. Les télécommandes à pointeur déplacent un curseur sur l'écran par mouvement du poignet, comme une souris à distance. L'utilisateur peut survoler des éléments et cliquer directement sur un contenu. Un petit pavé tactile intégré à l'appareil permet aussi de faire défiler les listes. Cette approche est bien plus rapide que le D-pad, qui oblige à naviguer case par case. Google invite désormais les développeurs à adapter leurs interfaces à ce changement.

Cette annonce s'inscrit dans une évolution plus large de Google TV. La plateforme rassemble 300 millions d'appareils actifs par mois, entre téléviseurs intégrés, box et dongles. En parallèle, Google améliore Gemini, qui propose des réponses mêlant visuels, vidéos et texte pour faciliter la découverte de contenus. La combinaison de la voix et du pointeur dessine une nouvelle manière de profiter du grand écran. Le service se rapproche peu à peu d'une interface plus proche de l'ordinateur que de la télévision traditionnelle.