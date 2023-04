WhatsApp vous offre un nouveau super pouvoir, la sauvegarde de message éphémère

Il est désormais possible de sauvegarder les messages éphémères sur WhatsApp pour Android et iOS.

Meta ajoute Keep in Chat, une fonctionnalité très pratique aux messages éphémères de WhatsApp sur Android et iOS, un peu équivalente aux messages gardés. Comme leur nom l’indique, ils permettent de sauvegarder un ou plusieurs échanges dans un dossier dédié sur le smartphone. Pour en bénéficier, il faut déjà que les messages éphémères soient activés dans la conversation (car dans le cas contraire, tous les messages sont effectivement tout le temps accessibles).

Notez que si vous souhaitez transformer une conversation WhatsApp normale en conversation avec des messages éphémères, vous devrez supprimer manuellement les messages précédents : le mode éphémère ne prend effet qu’après avoir activé ce réglage. Si toutes les conditions sont remplies, il vous est désormais possible de sauvegarder un message normalement temporaire. Cela dit, il y a une condition à remplir, et pas des moindres.

WhatsApp permet de sauvegarder les messages éphémères, mais des sécurités sont en place pour éviter les abus

La mise en place des messages éphémères répondait à une demande pour un plus grand contrôle de la confidentialité des messages. La possibilité d’empêcher un ou plusieurs messages de disparaître n’est-elle pas totalement contre-productive ? Et bien non, car la personne dont vous souhaitez sauvegarder le message doit approuver l’opération.

WhatsApp précise le fonctionnement de ce mécanisme sur le blog de la compagnie : « pour que cela fonctionne, l’expéditeur sera averti lorsque quelqu’un conservera un message, et il aura la possibilité de s’opposer à la décision. Si vous avez décidé que votre message ne peut pas être conservé par d’autres, votre décision est définitive […] le message sera supprimé à l’expiration du délai ». Cette mesure de sécurité sera-t-elle suffisante ? Rien n’est moins sûr, car les esprits les plus malveillants trouvent toujours le moyen d’arriver à leurs fins. La fonction « Keep in Chat » ou « Messages gardés » de WhatsApp sur Android et iOS commence à être déployée dès aujourd’hui.

