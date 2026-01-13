WhatsApp travaille enfin sur un contrôle parental digne de ce nom pour protéger les enfants

La dernière bêta Android de WhatsApp révèle l'arrivée prochaine d'une fonctionnalité que tous les parents attendent : la possibilité de contrôler les interactions de son enfant sur la messagerie. L'application permettra en effet de créer un compte secondaire pour son enfant relié à son compte principal, donnant accès à plusieurs paramètres de protection.

Il y a quelques semaines, nous apprenions une grande nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp : l'application se prépare enfin à permettre le multi-compte. Cette fonctionnalité offrira plusieurs bénéfices, le plus évident étant la possibilité de passer d'un numéro à l'autre sans avoir à se déconnecter de WhatsApp ou à utiliser un autre smartphone, une limitation historique de la messagerie, mais ce n'est pas tout.

Avoir plusieurs comptes WhatsApp sur son téléphone sous-entend qu'il sera également possible d'ajouter le compte de son enfant, afin de surveiller que celui-ci reste en sécurité. La pratique est certes légèrement intrusive, mais il s'agirait de ce qui se rapproche le plus d'un contrôle parental. Or, il se pourrait bien que les parents n'aient pas besoin d'en arriver là. En effet, la dernière bêta de WhatsApp apporte une autre très bonne nouvelle.

Votre enfin pourra bientôt utiliser WhatsApp en toute sécurité

La bêta intègre en effet une nouvelle fonctionnalité baptisée “compte secondaire”, qui donne la possibilité de relié un compte existant à son compte principal. Une fois chose faite, le détenteur du compte principal pourra sélectionner les contacts pouvant discuter avec le compte secondaire. De la même manière, seuls les utilisateurs faisant partie des contacts du compte secondaire pourront lui envoyer un message.

Ainsi, ce dernier sera protégé contre les spams, arnaques et autres messages non sollicités. Si l'utilisateur souhaite modifier ces paramètres, il devra au préalable obtenir la validation du compte principal. En revanche, le compte principal ne pourra pas consulter les conversations du compte secondaire, maintenant ainsi la confidentialité de ces dernières. D'autant que le chiffrement de bout en bout restera bien entendu actif.

Source : WABetaInfo