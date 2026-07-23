WhatsApp se met à jour et fait le plein de nouveautés, les voici

Meta annonce l'arrivée de plusieurs nouveautés dans l'application de messagerie WhatsApp. Elles sont assez variées pour satisfaire plusieurs types d'utilisateurs. Voyons cela en détail.

WhatsApp
Crédits : 123RF

WhatsApp ne cesse d'évoluer. Au départ simple messagerie instantanée comme il en existe tant d'autres aujourd'hui, l'application est devenue une plateforme aux fonctionnalités multiples, lorgnant principalement du côté des réseaux sociaux. Sans oublier les outils basés sur l'intelligence artificielle qui ne manquent pas de gagner en puissance au fil des mises à jour. Mais si les efforts de Meta, comme ceux de la plupart de ses concurrents, sont concentrés sur l'IA, le groupe de Mark Zuckerberg n'oublie pas le reste.

Lire aussi – Nom de profil sur WhatsApp : à quoi ça sert et comment réserver le vôtre

Ici, ce ne sont pas moins de 4 nouveautés qui viennent enrichir l'application. De la refonte graphique à l'arrivée d'options inédites, WhatsApp brasse large pour satisfaire différents types d'usages. Que vous soyez propriétaire d'un iPad, d'une voiture avec Android Auto, habitué à recevoir des PDF dans la messagerie ou utilisateur de Spotify ou Apple Music, vous allez trouver quelque chose pour vous.

Quelles sont les nouveautés de la dernière mise à jour de WhatsApp ?

Commençons par ce qui touche à l'interface. Sur Android Auto, WhatsApp s'est offert un relooking pour rendre l'application plus intuitive. Vous pouvez vous en servir pour écouter et répondre à des messages vocaux, ou encore passer des appels. Le tout en laissant vos mains sur le volant bien entendu. Ensuite, il est désormais possible de créer un compte WhatsApp directement depuis son iPad, appareil où l'application est disponible depuis 2025. Plus besoin de lier votre smartphone à la tablette pour le faire.

La nouvelle interface de WhatsApp dans Android Auto
La nouvelle interface de WhatsApp dans Android Auto

Quant à celles et ceux qui reçoivent souvent des fichiers PDF sur WhatsApp, ils seront ravis d'apprendre qu'ils peuvent les ouvrir sans les télécharger, et même de les modifier a minima. Attention, cette fonctionnalité est disponible sur le Web et dans l'application PC de la messagerie, pas sur mobile (pour l'instant). Enfin, si vous ne savez pas quoi mettre dans votre statut WhatsApp, vous pouvez y partager la musique que vous êtes en train d'écouter sur Spotify ou Apple Music. Meta indique que le déploiement de toutes ces nouveautés est en cours.


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