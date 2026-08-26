WhatsApp renforce sa sécurité et vous protège mieux contre les arnaques

L’application de messagerie WhatsApp continue de se mettre à jour. Au programme : une sécurité accrue pour votre compte et contre les escrocs qui vous appellent. Voyons cela.

WhatsApp
Crédits : Adobe Stock

Avec plus de 2 milliards de personnes l’utilisant quotidiennement, WhatsApp est une messagerie instantanée particulièrement peuplée. Et plus il y a de monde sur un service, plus on risque de tomber sur des personnes mal intentionnées cherchant à nous voler notre compte ou à nous arnaquer. Ce n’est pas pour rien que dans les nouveautés apportées par les mises à jour de WhatsApp, certaines mettent l’accent sur des options de sécurité.

Lire aussi – WhatsApp affiche un aperçu des photos partagées sans ouvrir la conversation

L’application profite justement d’avoir franchi un palier symbolique pour en ajouter deux. Il se trouve qu’un milliard d’utilisateurs de WhatsApp se servent d’une clé d’accès. Configurable dans Paramètres > Compte > Clés d’accès, elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire en obligeant le déverrouillage de WhatsApp via votre empreinte digitale, votre visage ou le code de verrouillage d’écran préalablement défini pour le smartphone. Voyons maintenant les nouveautés.

WhatsApp va mieux protéger votre compte et vous aider à repérer les arnaqueurs

D’abord, WhatsApp affichera plus d’informations lorsque vous recevrez un appel de quelqu’un qui ne figure pas dans votre répertoire. Vous pouvez en voir un exemple au milieu de l’image ci-dessous. En dessous du numéro inconnu, on peut voir un nom, le pays d’origine de l’appel, ainsi que les éventuels groupes WhatsApp dont vous êtes membres tous les deux. De quoi décider plus facilement si vous devez décrocher ou non.

Nouveautés sécurité WhatsApp
WhatsApp renforce la protection du compte / Crédits : WhatsApp

L’autre nouveauté concerne la vérification en deux étapes, qui vous demande de taper un code en plus de celui à usage unique nécessaire pour accéder à votre compte dans certains cas. Jusqu’à présent, il s’agissait d’un numéro à 6 chiffres. WhatsApp le remplace par un mot de passe devant contenir au moins 8 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre. Les caractères spéciaux sont également autorisés. La mise à jour intégrant ces nouveautés est en cours de déploiement sur Android et iOS. Elle devrait arriver chez tout le monde dans les prochaines semaines au plus tard.


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