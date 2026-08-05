WhatsApp améliore les discussions de groupe, voici les nouveautés

Nouvelles fonctions pour les sondages, ajout de la mention @tous, création d’une nouvelle discussion à partir de groupes existants, WhatsApp améliore les options de chat à plus de deux utilisateurs.

Les discussions de groupe bénéficient d’une refonte majeure sur WhatsApp. L’application de messagerie annonce trois nouveautés importantes, qui vont améliorer l’expérience des chats comprenant plus de deux utilisateurs. Pour commencer, les sondages disposent de trois fonctionnalités supplémentaires. Il est désormais possible de définir une heure de fin pour verrouiller le vote en cours. On peut aussi choisir de masquer le nom des votants pour anonymiser le sondage, personne ne craignant alors d’être critiqué pour son choix. La dernière option permet de modifier les questions du sondage dans les 15 minutes suivant sa publication. Pratique si on remarque une faute de frappe ou pour ajouter une précision.

L’autre volet de la mise à jour concerne l’intégration de la mention @tous. Comme sur d’autres plateformes de messagerie, comme Discord par exemple, elle permet de notifier toutes les personnes présentes dans le groupe d’un message important et urgent. Même dans les discussions de groupe mises en sourdine, le tag @tous informe l’utilisateur qu’il doit consulter un message par défaut. Si vous n’en voulez pas, en cas d’abus de l’usage du @tous sur certains groupes par exemple, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de notification de l’app. Dans les groupes de plus de 32 personnes, la mention @tous est réservée aux admins. En dessous de 32 utilisateurs, tout le monde peut y recourir.

WhatsApp devient une messagerie plus complète pour les groupes

Pour finir, WhatsApp propose la création de discussions de groupe à partir de groupes existants. “Démarrez instantanément une nouvelle discussion de groupe avec les membres d’un groupe existant en un seul appui, sans avoir à les ajouter un par un”, explique Meta. Cet outil est utile pour créer une conversation parallèle sans avoir à lancer des invitations pour rejoindre le groupe par le processus habituel. Rendez-vous dans les options du groupe original pour choisir les membres à ajouter à un second groupe.

Toutes ces nouveautés devraient être déployées progressivement dans les semaines qui viennent.