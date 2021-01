Comment supprimer son compte WhatsApp ?

Que ce soit l'envie de se déconnecter, la peur des virus, ou bien pour ménager la batterie de son téléphone, les raisons de vouloir quitter WhatsApp sont nombreuses. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment supprimer votre compte WhatsApp.

WhatsApp est l'un des services de messagerie instantanée les plus populaires du monde, avec près de 1,5 milliard d'utilisateurs. L'application s'est dotée depuis quelque temps d'un client pour PC et MAC, et aussi d'un mode sombre. Cependant, malgré ces améliorations et ajouts réguliers, WhatsApp reste également l'une des applications les vulnérables. Les failles de sécurité et les attaques sont récurrentes, et les exemples ne manquent pas malheureusement.

L'application fait aussi l'objet d'une très vive polémique : un temps durant, WhatsApp a menacé ses utilisateurs de fermer leur compte s'ils n'acceptaient pas de partager leurs données avec Facebook. Face au tollé qui s'en est suivi, l'éditeur a immédiatement précisé que cette décision ne s'appliquait pas aux utilisateurs européens. Puis a finalement donné davantage de précision sur les données qui étaient réellement partagées, en expliquant que seules les discussions avec les entreprises étaient enregistrées. Un rétropédalage qui a fait fuir en masse les utilisateurs de WhatsApp, qui ont illico quitté WhatsApp au profit de services concurrents comme Signal.

Malgré ses nombreuses qualités donc, WhatsApp n'est donc pas parfait, et que ce soit par sécurité ou pour une tout autre raison, il se peut que vous ayez envie de quitter l'application de messagerie instantanée définitivement. Voici le processus.

Supprimez votre compte WhatsApp en 3 étapes

À l'inverse de Spotify, il est possible de fermer son compte WhatsApp facilement depuis l'application mobile :

Ouvrez l'application WhatsApp sur mobile et rendez-vous dans les Paramètres, en haut à droite de l'écran Allez dans Compte > Supprimer mon compte Suivez ensuite les indications à l'écran afin de valider la suppression de votre compte.

Attention, cette opération est irréversible. Une fois la suppression de votre compte confirmée, vous ne pourrez plus récupérer l'historique de vos conversations. Si des informations essentielles/personnelles/confidentielles s'y trouvent, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos fichiers avant de faire vos adieux à WhatsApp.

Comment sauvegarder les messages WhatsApp

Pour sauvegarder vos messages WhatsApp, il faudra également se rendre dans les Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions. Remarquez que vous avez également la possibilité d'exporter vos discussions. Il suffit d'ouvrir la conversation que vous voulez enregistrer, et d'appuyer sur les trois petits points > Plus > Exporter discussion. L'enregistrement peut se faire avec ou sans les médias (photos, audio, vidéos) qui ont été partagés dans une discussion.

Autre précision, vous ne pourrez pas récupérer votre compte si vous vous décidez à revenir un jour sur l'application.WhatsApp précise également que les copies de certains documents comme les rapports de logs peuvent demeurer dans leur base de données, tout en étant dissociés des identifiants personnels.

Dernier détail important, WhatsApp s'engage à ce que vos informations personnelles partagées avec d'autres services appartenant à Facebook soient également supprimées. Elles sont en général effacées des serveurs dans un délai de 90 jours.

