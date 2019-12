Comment supprimer définitivement un compte Facebook

Comment supprimer son compte Facebook ? Le réseau social de Mark Zuckerberg est, en quinze années d’existence, passé de statut de must have, à celui d’une sorte de drogue numérique assortie d’un sevrage difficile. L’impact du réseau social dans nos vies est tout simplement démentiel et le besoin de déconnexion est de plus en plus pressant. Nous vous expliquons comment réaliser cette opération depuis le PC ou le smartphone, mais aussi comment sauvegarder vos données et supprimer votre activité pour réellement disparaître du réseau social.

Envie de sortir de Facebook ? Le réseau social est dans la tourmente, particulièrement depuis les élections américaines de 2016 qui ont mis en lumière les effets pervers de la plateforme. L’affaire Facebook-Cambridge Analytica est aussi passée par là, puis le récent piratage de Facebook n’a rien arrangé et nous prouve une nouvelle fois à quel point il est de plus en plus compliqué de faire confiance au réseau social. Pour ne rien arranger, l’âge moyen sur le réseau social augmente et les jeunes désertent de plus en plus la plateforme au profit de réseaux sociaux alternatifs. Il est grand temps de fermer votre compte et de les rejoindre, non ?

Pour supprimer ou désactiver un compte Facebook :

Avant toute chose nous vous conseillons de sauvegarder vos données et effacer votre activité sur Facebook

Allez dans Paramètres puis cliquez sur Vos informations Facebook

puis cliquez sur Cliquez sur Voir à la ligne Supprimer votre compte et vos informations

à la ligne Cliquez sur Supprimer mon compte et confirmez avec votre mot de passe

La suppression totale et définitive de votre compte Facebook prendra effet à l’issue d’un délai de 30 jours. Vos données personnelles sont quant à elles conservées durant 90 jours. Ce processus peut encore être annulé à tout moment pendant ce délai. Votre journal ne sera alors plus disponible et votre profil n’apparaîtra plus dans les résultats de recherche. Passé ce laps de temps, toutes vos données seront à jamais perdues à condition que vous ayez correctement supprimé toutes vos interactions.

Un conseil : si vous êtes réellement sûr de votre choix, nous vous conseillons de vous déconnecter manuellement, de supprimer vos cookies et le mot de passe Facebook dans vos gestionnaires, afin d’éviter toute connexion accidentelle qui réactiverait alors immédiatement votre compte.

La démarche sur smartphone Android ou iOS est similaire. En outre, il est aussi possible de supprimer une à une vos interactions via votre Historique personnel, mais c’est encore plus long et laborieux, et il n’existe pas de moyen sur smartphone d’automatiser cette tâche.

Allez dans le menu ≡ > Paramètres et Vie Privée > Paramètres > Propriétés et contrôle du compte > Désactivation et suppression

De là vous pouvez simplement désactiver votre compte. Si vous êtes sûr de vouloir le supprimer :

Touchez Supprimer le compte et validez en touchant Poursuivre la suppression de compte

et validez en touchant Touchez Supprimer le compte et confirmez avec votre mot de passe

et confirmez avec votre mot de passe Désinstallez Facebook sur votre smartphone et sur tous les appareils où l’application est installée

Vous avez envie de disparaître de Facebook, soit. Cela dit, êtes-vous sûr de ne pas avoir envie d’ici quelques mois de retrouver une photo ou une publication qui vous avait fait rire autrefois ? Autre argument, il se pourrait que vous ayez besoin de retrouver une information publiée il y a longtemps sur votre mur. Ainsi, mieux vaut jouer la sûreté en préservant toutes les informations accumulées durant votre présence sur Facebook, avant d’en perdre tout accès. Vous pourrez faire cela manuellement si peu d’informations vous intéressent vraiment (textes, photos).

Si vous avez des quantités de souvenirs à recueillir, il existe une option Téléchargez une copie de vos données sur Facebook :

Allez dans la flèche en haut à droite sur la page d’accueil

Cliquez sur Paramètres > Vos informations Facebook (dans le menu à gauche)

Cliquez sur Télécharger vos informations

Sélectionnez les contenus qui vous intéressent puis cliquez sur Créer une archive

Votre mot de passe sera demandé, et vous recevrez toutes les données dans un délai pouvant aller jusqu’à quelques heures dans votre boîte mail.

Même si vous fermez votre compte, vos actions, publications, commentaires, etc., resteront sur le réseau social. Il faut donc en passer par une étape supplémentaire pour supprimer votre activité sur Facebook. C’est une étape trop souvent négligée par ceux qui souhaitent quitter le réseau social.

Rendez-vous dans votre Historique personnel

De là, vous pouvez supprimer toutes vos interactions… mais une par une !

Vous avez bien lu : Facebook ne permet pas de tout supprimer d’un coup. À la main, la suppression de vos posts prendra environ 20 à 30 minutes par mois d’activité. Ce qui peut vous occuper très longtemps si vous êtes sur Facebook depuis plusieurs années. Heureusement, il existe des extensions Chrome ou Firefox pour automatiser cette tâche grotesquement laborieuse !

Pour cela :

Installez l’extension Social Book Post Manager dans Google Chrome en cliquant ici

Ouvrez Facebook depuis Chrome

Allez dans la flèche en haut à droite puis dans Historique personnel

C’est ici que se trouvent tous vos posts. Vous pouvez afficher une liste réduite de posts à supprimer en utilisant les filtres mis à disposition par Facebook.

Cliquez sur l’icône de Social Book Post Manager dans les extensions en haut à droite de la fenêtre de Chrome

dans les extensions en haut à droite de la fenêtre de Choisissez All dans Year et Month

dans et Si vous êtes sûr de tout vouloir supprimer, décochez la case Prescan on page speed

Cliquez sur Delete

Patientez (le processus peut prendre plusieurs heures)

On vous le disait, vous avez 30 jours pour revenir en arrière et annuler la suppression ou désactivation d’un compte Facebook. Pour cela rien de plus simple :

Connectez-vous à Facebook

Un message s’affiche alors et vous demande de confirmer ou d’annuler la suppression. Si vous cliquez sur le bouton bleu sans trop lire ce qui s’affiche, toute la procédure sera automatiquement annulée sans autre intervention de votre part. D’aucuns diront d’ailleurs que cela complique la suppression du compte, car il est possible qu’une personne s’y connecte et annule toute la procédure sans que vous ne le sachiez. Pensez donc à supprimer vos cookies et votre mot de passe Facebook de votre gestionnaire si vous souhaitez éviter à tout prix que tout soit annulé à votre insu…

On espère que ce tutoriel vous a été utile ! N’hésitez pas à nous faire remonter les difficultés que vous avez rencontrées – nous mettrons à jour ce tutoriel en fonction de vos retours.