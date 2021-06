WhatsApp est une application plutôt simple à utiliser pour rester en contact avec ses proches, partager des photos, vidéos et documents, ou encore passer des appels vidéo. Mais il est possible d'aller bien au delà du cadre d'utilisation classique pour enrichir vos conversations, et mieux contrôler, par exemple, la manière dont vous apparaissez à vos contacts ou vos données dans l'application. Suivez nos astuces pour devenir un véritable power user de WhatsApp !

On comprend très facilement comment WhatsApp est devenue l'application de messagerie la plus utilisée dans le monde. Mais tous les utilisateurs ne savent pas forcément exploiter au maximum ses possibilités. Essayer ces quelques astuces, c'est les adopter !

L'application n'est pas que réservée à la discussion, mais peut aussi donner un petit aperçu de l'état d'esprit de quelqu'un avec un statut personnalisable par tous. N'hésitez donc pas à utiliser la fonctionnalité pour donner le ton de votre profil !

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Choisissez Statut

Changez votre statut

Par défaut, votre profil est visible de tous et peut donc être facilement retrouvé par vos amis… Comme vos ennemis, dont vous ne souhaiteriez définitivement pas avoir de nouvelles. Si cela ne vous convient guère, vous pouvez changer la visibilité de votre compte aisément.

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Allez dans Paramètres

Puis Mon compte

Puis Confidentialité

Par défaut, l'interface de WhatsApp peut sembler bien terne… Mais c'est sans compter sur la possibilité de lui ajouter des fonds d'écran et des thèmes, que vous pouvez choisir aussi bien parmi une présélection que sur la mémoire de votre téléphone !

Entrez dans une conversation

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Choisissez Fond d'écran

Si vous avez dans votre vie des personnes avec lesquelles vous discutez bien plus que d'autres, et souhaiteriez accéder à vos conversations plus rapidement, il vous suffit de créer un raccourci vers ceux-ci sur votre bureau grâce à cette fonctionnalité.

Entrez dans une conversation

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Puis Plus

Sélectionnez Ajouter un raccourci

Allez dans une conversation

Appuyez sur le nom de votre ami

Appuyez sur Silence

Si vous perdez votre téléphone ou en changez, vous n'aurez plus accès à vos conversations. Toutefois, il est possible d'en effectuer une sauvegarde automatique sur votre compte Google Drive (inclus gratuitement d'office avec votre compte Play Store) pour être sûr de ne pas les perdre.

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Allez dans Paramètres

Puis Discussions

Puis Sauvegarde discussions

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Allez dans Paramètres

Puis Discussions

Puis Historique des discussions

Et enfin Effacer toutes les discussions

Allez dans le menu (3 petits points en haut à droite)

Allez dans Paramètres

Puis Mon compte

Sélectionnez Changer de numéro

Allez dans Réglages > Utilisation des données et du stockage > Utilisation du stockage

Vous allez voir une liste de vos contacts et le poids de chaque conversation : touchez-en une puis Gérer… pour faire le ménage !

Il est possible de formater à la volée le texte que vous écrivez dans vos messages, le tout est de savoir comment puisque WhatsApp ne comporte pas de bouton gras, italique, barré ou souligné. Il faut en fait entourer votre texte de certains caractères spéciaux :

*Gras*

_Italique_

~Barré~

```Espacement constant```

A l'image de Facebook, il est possible d'exporter vos données personnelles :

Allez dans Réglages > Compte > Demander infos compte

Touchez Demander le rapport

La demande prend entre deux et trois jours – passé ce délai vous recevrez un email avec un lien vous permettant de télécharger l'archive, à l'image de ce qu'il est possible de faire chez Facebook, Google et Apple.

Envie de citer un message dans une réponse ? C'est très simple :

Touchez et maintenez l'appui sur une bulle de la conversation

Touchez Répondre

Pour ne plus que vos contacts sachent à la seconde quand vous avez lu leur message :

Allez dans Réglages > Compte > Confidentialité

Désactivez Confirmation de lecture

Attention, cela ne fonctionne que si vous avez lancé vous-même la conversation de groupe :

Faites un appui long sur le message pour lequel vous souhaitez consulter les personnes l'ayant lu

Touchez Info

Par défaut, WhatsApp demande assez peu de choses pour sécuriser votre compte hormis votre numéro de téléphone. C'est pourquoi par sécurité, il vaut mieux activer l'authentification en deux étapes, ce qui évite que quelqu'un d'autre ne pirate votre compte si vous vous faites voler le smartphone ou que vous changez de numéro.

Pour activer la vérification en deux étapes :

Allez dans Réglages > Compte > Vérification en deux étapes

Touchez Activer

Créez votre code à six chiffres

Désormais il faudra obligatoirement entrer les six chiffres du code PIN lors de la première connexion sur un nouvel appareil.

Il peut être très pratique de partager vos données de localisation avec vos contacts pour vous permettre de vous retrouver plus facilement, partager des mises à jour en temps réel sur votre trajet, ou faire patienter votre interlocuteur en cas de retard, entre autres exemples.

Partager votre localisation est très simple : il suffit de choisir “Localisation” dans le menu – vous pouvez alors choisir de partager votre position live dans une durée allant de 15 minutes à 8 heures. Il est possible d'arrêter le partage directement dans la conversation.

Vous n'assumez pas votre photo de profil face à un éventuel employeur ? Inutile de la remplacer immédiatement par une photo de vous en costume trois pièces : il est possible de choisir un peu comme sur Facebook, le public qui peut voir votre photo.

Pour cela, allez dans Paramètres > Vie privée > Photo de profil. Il est alors possible de choisir entre Tout le monde, Mes Contacts, et Personne – afin de restreindre sa visibilité.

Avez-vous trouvé ces astuces utiles ? Bien sûr, n'hésitez pas aussi a partager les vôtres dans les commentaires, nous en ajouterons régulièrement d'autres à ce dossier !

