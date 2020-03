Windows 10 : comment remettre à zéro le système sans perdre ses fichiers

Si vous avez besoin de réinitialiser totalement Windows 10, sans effacer vos données personnelles, voici comment vous y prendre. Le système d’exploitation intègre tout ce qu’il faut pour que l’opération s’effectue sans prise de tête, en quelques minutes et sans faire appel à des tonnes de logiciels supplémentaires.

Votre PC sous Windows 10 commence à montrer des signes de faiblesse ? Les applications s’amoncellent, les fichiers inutiles encombrent le disque dur et un bon nettoyage de Windows serait nécessaire ? Vous ne savez plus par où commencer pour gagner en rapidité et efficacité avec le système d’exploitation ? La solution la plus simple consiste à réinitialiser Windows 10. Mais comment faire pour ne pas perdre ses données dans la foulée ? La bonne nouvelle, c’est que sous Windows 10, vous n’avez pas besoin de tout réinstaller. Le système d’exploitation offre justement une fonction prévue pour remettre à zéro le système en quelques minutes. Les applications sont supprimées et leurs paramètres sont supprimés, mais vos fichiers personnels sont conservés. Et ni clé USB ni DVD de démarrage ne sont nécessaires. Tout se fait depuis l’OS, sans support de démarrage.

Avant de commencer, et par mesure de précaution, rien ne vous empêche de mettre vos fichiers les plus précieux à l’abri au cas où les choses tourneraient mal. Nous n’avons jamais rencontré le moindre souci avec la procédure décrite ci-dessous en 5 ans d’existence de Windows 10 et avec plus d’une une trentaine de réinstallations sur nos différents postes au compteur. Mais si vous possédez des fichiers vraiment sensibles, mieux vaut vous montrer prudent. Pour sauvegarder vos données, rien de plus simple. Elles se trouvent théoriquement dans les dossiers Documents, Images, Musique, Vidéo… Il vous suffit de les copier-coller sur un autre support que C:. Un enregistrement sur un espace de stockage en ligne comme ceux proposés par OneDrive ou Google Drive constitue une parfaite solution. À défaut, si vous ne possédez pas suffisamment d’espace sur votre Cloud (limité gratuitement à 5 Go sur OneDrive ou 15 Go sur Google Drive), vous pouvez bien évidemment enregistrer vos documents sur un support externe comme un disque dur ou une clé USB.

Pensez également à sauvegarder l’historique et les mots de passe stockés au sein de votre navigateur. Firefox, Chrome, Edge, Opera… Tous proposent désormais de sauvegarder vos données et vos préférences. Là encore, il n’y a rien de bien compliqué : il suffit de vous connecter à votre compte de navigateur (ou d’en créer un si vous ne l’avez jamais fait), pour que tout soit instantanément sauvegardé sur le Cloud, et que vos données puissent être récupérées ultérieurement.

Voilà, c’est fait : toutes vos données personnelles sont correctement sauvegardées ? Voici donc comment procéder pour remettre Windows 10 à zéro sans perdre vos fichiers personnels.

Comment réinstaller Windows 10 sans effacer ses données personnelles