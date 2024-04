Comment résilier son abonnement à Apple TV+ en 2024 ?

Apple TV+ ne vous fait plus rêver ou la récente augmentation du prix de l'abonnement vous agace. Pas de problème, dans ce tutoriel nous allons vous donner les différentes marches à suivre pour vous désabonner de la plateforme de streaming de la marque à la pomme.

Sur le marché des plateformes de streaming, Apple TV+ fait figure d'outsider par rapport aux géants du secteur comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Contrairement aux trois plateformes précédemment citées, le service de la marque à la pomme a fait le choix de proposer uniquement dans son catalogue des productions exclusives des studios Apple.

Fatalement, sa bibliothèque est nettement plus limitée que celles offertes par ses concurrents. On peut donc rapidement faire le tour des séries et films proposés par Apple TV+ et ne plus vraiment voir l'intérêt de conserver son abonnement. D'autant qu'en octobre 2023, la firme de Cupertino a décidé d'augmenter drastiquement les prix d'Apple TV+ en France. En effet, alors que l'abonnement était facturé à 4,99 € par mois, la note est maintenant passée à 9,99 €/mois. Ou alors, comme votre serviteur, vous préférez mettre en pause votre souscription en attendant l'arrivée de la saison 2 de Severance… Autant de raisons qui peuvent vous pousser à vouloir quitter Apple TV+, temporairement ou définitivement.

Dans cet article, nous allons détailler pour vous les différentes marches à suivre pour vous désabonner rapidement du service de streaming d'Apple.

A lire également : Amazon Prime – comment résilier son abonnement et se faire rembourser

Comment se désabonner d'Apple TV+

Résilier son abonnement sur iPhone

Que vous soyez sur votre iPhone, votre iPad ou même avec votre casque Apple Vision Pro vissé sur le crâne, résilier son abonnement Apple TV+ est plutôt simple. Pour cause, tous vos abonnements sont réunis au même endroit sur iOS. Voici la procédure :

Ouvrez l'app Réglages

Touchez maintenant l'icône de votre profil avec votre nom

Cherchez maintenant la catégorie Abonnements située juste en dessous de l'onglet Paiement et livraison

située juste en dessous de l'onglet Paiement et livraison Touchez l'abonnement concerné, en l'occurrence Apple TV+

Touchez le bouton rouge Annuler l'abonnement

Notez qu'ici, vous pourrez obtenir certains détails sur votre abonnement comme le montant, le type de formule (mensuelle ou annuelle), et la date de renouvellement de votre offre. En confirmant l'annulation, Apple vous précisera quand votre abonnement prendra officiellement fin. Vous pourrez continuer à accéder au service jusqu'à cette date.

Résilier son abonnement sur Mac

Depuis un Mac, la marche à suivre est légèrement plus complexe. La voici :

Ouvrez tout d'abord l'App Store

Ceci fait, cliquez sur votre nom situé en bas à gauche de l'écran ou bien sur le bouton Se connecter

Maintenant, rendez-vous sur l'onglet Réglages du compte en haut à droite

Faites défiler la fenêtre jusqu'à la section Abonnements, puis cliquez sur Gérer

Cherchez l'abonnement Apple TV+, puis Modifier

Appuyez enfin sur Résilier l'abonnement

Depuis un appareil de streaming Apple TV, la manipulation reste la même. Il suffit de se rendre dans les Paramètres > Comptes et utilisateurs > Abonnements.

Résilier son abonnement depuis un PC Windows

Notez qu'il est tout à fait possible de résilier son abonnement Apple TV+ sur un PC Windows via l'app Apple Music ou bien via l'app Apple TV. Pour ce faire, il faudra :

Téléchargez si besoin est et ouvrez l'app Apple Music ou l'app Apple TV sur votre PC

sur votre PC Cliquez sur votre nom en bas à droite, puis sur Voir mon compte

Depuis la section Réglages , cliquez sur le bouton Gérer situé juste en face de la catégorie Abonnements

, cliquez sur le bouton situé juste en face de la catégorie Abonnements Cherchez l'abonnement que vous souhaitez annuler (Apple TV+ donc) et cliquez sur Modifier

Cliquez sur Résilier l'abonnement

Si vous possédez une version ancienne d'iTunes sur Windows

Si vous passez encore par iTunes (c'est possible oui), vous pouvez également passer par là pour gérer vos abonnements Apple :

Ouvrez iTunes sur votre PC Windows

Via la barre des menus située en haut de la fenêtre iTunes, sélectionnez Compte et Voir mon compte

et Cherchez maintenant la section Réglages

Comme d'habitude, cliquez maintenant sur le bouton Gérer juste en face d'Abonnements

juste en face d'Abonnements Trouvez l'abonnement à Apple TV+ dans la liste et cliquez sur Modifier

Cliquez enfin sur Résilier l'abonnement

Voilà, vous savez tout. Précisons qu'une fois votre abonnement supprimé, vous ne pourrez plus accéder à Apple TV+ sur l'ensemble de vos appareils Apple.