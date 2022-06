Comment éviter que votre smartphone surchauffe pendant la canicule

Tous les smartphones surchauffent à un moment ou un autre, mais ça ne vient pas forcément toujours du hardware. Il existe une multitude de facteurs, mais il y en a certains qu'on peut influencer pour limiter la température de l'appareil.

Il arrive de temps en temps que votre smartphone Android surchauffe, un problème dont les causes peuvent être multiples. Cela peut bien sûr être lié au hardware et dans ce cas là, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais les circonstances peuvent aussi être extérieures. Une application trop gourmande, l'été et la canicule qui nécessitent de mettre votre smartphone à l'abri ou encore l'utilisation excessive de certaines fonctionnalités. En identifiant la cause, on peut parfois résoudre le problème.

Reconnaître les signes de surchauffe

Généralement, lorsqu'un smartphone commence à atteindre une température trop élevée, on arrive à anticiper la surchauffe avant de s'en apercevoir au contact de l'appareil. Des signes avant-coureurs comme l'apparition de lags, un manque de fluidité global et parfois l'apparition de messages d'erreurs. Certaines tâches sont parfois trop intensives pour être effectuées plus de quelques minutes, notamment l'enregistrement vidéo en 4K, en tout cas sur certains modèles.

Si, par exemple, vous êtes en train de jouer à un jeu gourmand depuis plus d'une demi-heure ou d'effectuer une autre tâche intensive dans la durée, vous constaterez rapidement que l'appareil commence à souffrir de ralentissements et que le niveau de la batterie est en train de fondre. Dans ce cas-là, laissez-le reposer quelques minutes.

Vérifier la température de votre batterie

Lorsqu'un smartphone a tendance à surchauffer, c'est parfois à cause de la batterie. Surtout si votre smartphone a déjà quelques kilomètres au compteur. Une donnée à vérifier de temps en temps, même s'il est vrai que les constructeurs ont réalisé de gros progrès en matière de refroidissement au cours des dernières années. Mais si votre mobile date un peu, faites bien attention.

Les smartphones à batterie amovible n'existent quasiment plus, et si vous êtes encore concerné vous allez avez avoir du mal à trouver une pièce de rechange. Dans ce cas, mieux vaut abandonner votre appareil pour en acquérir un plus récent.

Autrement, en vous aidant de notre tutoriel “Comment vérifier l'état de la batterie de votre smartphone“, vous saurez si le moment est venu de la remplacer. Pour vérifier la température de la batterie, il vous suffit de vous rendre dans l'application téléphone et de taper le code secret *#*#4636#*#*. Vous verrez alors apparaître différentes informations sur la batterie, notamment sa température. Si le code ne fonctionne pas sur votre appareil, essayez *#0228#.

Normalement, la température de la batterie se situe autour des 30 degrés. Elle peut parfois grimper de quelques degrés lorsque l'appareil est fortement sollicité, notamment par les jeux en 3D, mais méfiance si elle va au delà des 40 degrés. La plupart du temps, ça signifiera qu'il est temps d'intervenir. Encore une fois, la batterie est de moins en moins un problème à cet égard sur les smartphones Android.

Et si ça venait du chargeur ?

En outre, si votre smartphone a tendance à surchauffer pendant la charge, pensez également à vérifier l'état de votre chargeur et de votre câble de rechargement. S'agit-il du chargeur d'origine ? S'agit-il du câble d'origine ? Si vous observez une surchauffe pendant la charge et que la batterie n'est pas en cause, alors il faut regarder du côté du câble et du chargeur.

Gardez tout de même à l'esprit que, quelle que soit l'origine du problème, le chargeur d'origine (ou à défaut un chargeur officiel acheté ultérieurement) reste la solution la plus sûre pour votre smartphone. Mieux vaut éviter les sites ou revendeurs douteux pour ce genre de matériel critique, surtout maintenant que les technologies de recharge rapide se multiplient.

Un processeur trop sollicité

Si le problème de surchauffe n'est pas lié à votre batterie, il peut être causé par une application qui sollicite un peu trop le processeur, comme certains jeux en 3D. Si c'est le cas, vous vous en rendez compte assez rapidement, car votre smartphone va devenir lent et commencera à ralentir. Des fonctionnalités comme la réalité augmentée sont très gourmandes également.

Généralement, si vous avez l'habitude de jouer longtemps, la chauffe sera inévitable et dans ce cas là, la seule solution pour éviter d'endommager votre smartphone, c'est d'écourter la partie. Évitez de jouer avec le smartphone en charge. Notez que cela peut aussi être lié à certaines applications mal optimisées tournant en tâche de fond.

Éviter de réunir certains facteurs

En 2019, nos smartphones sont faits pour accomplir toutes sortes de tâches en même temps. Mais selon les modèles, vous pouvez parfois avoir des difficultés pour certains usages. Même sur le haut de gamme, des bugs peuvent survenir. Récemment, on se souvient des bugs de RAM pour le Google Pixel 3. Globalement, vous pouvez jouer à un jeu Android gourmand tout en gardant la luminosité de l'écran au maximum et en utilisant intensivement le WiFi. Toutefois, si vous êtes en train de filmer une vidéo en 4K depuis 20 minutes en plein soleil avec l'écran en luminosité maximale, il ne faudra pas vous étonner de voir votre smartphone surchauffer.

Gardez-le au frais !

Dans un précédent tutoriel, nous vous avions exposé les risques liés au fait de laisser son smartphone en plein soleil. Sans revenir sur les nombreux dégâts qui pourraient survenir à partir d'une certaine température, nous vous rappellerons simplement que dès qu'un smartphone commence à avoir chaud, cela peut affecter rapidement son fonctionnement. Écran tactile qui devient moins réactif, batterie qui se décharge à vitesse grand V notamment.

Un phénomène que vous avez peut-être déjà observé en période de canicule. Lorsque la température extérieure est trop élevée, laissez-le à l'ombre et évitez de trop le solliciter. A la plage par exemple, mieux vaut ne pas regarder de vidéos ou jouer sur son mobile.

Attention aux coques de protection

Beaucoup d'utilisateurs ont recours à une coque pour protéger leur smartphone des rayures et de la casse. C'est assez logique, surtout qu'en faisant en sorte de le garder en bon état, on augmente ses chances de le revendre à bon prix lors du rachat d'un nouveau modèle. Toutefois, il faut également garder à l'esprit que la plupart de ces accessoires sont composés de plastique et que le plastique est un matériau isolant qui conserve le froid comme la chaleur.

Autrement dit, si votre smartphone a tendance à chauffer, avec une coque en plastique, il aura beaucoup plus de mal à refroidir. Toutes les coques ne sont pas à mettre dans le même sac et certaines sont mieux conçues, car elles présentent plus d'ouvertures et/ou ne recouvrent pas toute la surface de l'appareil, mais cela peut néanmoins être une piste à explorer et le simple fait de le sortir de son étui lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu gourmand l'aidera à refroidir plus facilement. Pas de bêtises par contre, faites bien attention quand vous manipulez votre mobile sans coque, surtout s'il est équipé d'un écran borderless.