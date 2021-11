WhatsApp révèle la liste des données collectées sur votre smartphone

WhatsApp vient de lever le voile sur la liste complète des données collectées sur votre smartphone. L'application de messagerie s'empare notamment d'informations concernant votre téléphone, votre position géographique, la liste de vos contacts, et votre utilisation de l'application. On fait le point sur toutes les révélations de la firme.

Ce 22 novembre 2021, WhatsApp a publié une nouvelle note sur son site officiel. Une fois n'est pas coutume, la messagerie instantanée détenu par Meta (ex-Facebook) a divulgué la liste de toutes les données collectées sur le compte de ses utilisateurs. Cette mise à jour de la “Politique de confidentialité” de WhatsApp se veut plus transparente sur les informations récupérées par l'application, que ce soit sur Android ou iPhone.

“Nous avons ajouté plus de détails sur les données que nous recueillons et utilisons, sur les raisons pour lesquelles nous les stockons, sur le moment où nous les supprimons et sur les services que nous fournissent des tiers”, précise WhatsApp en préambule.

La liste de toutes les données collectées par WhatsApp

Pour commencer, WhatsApp rappelle que les messages, appels, photos, vidéos et les statuts ne sont pas accessibles à ses équipes. Ces informations sont en effet chiffrées de bout en bout grâce au protocole cryptographique open source Signal Protocol, qui est aussi exploité par Signal. Certaines informations ne sont par contre pas chiffrées. C'est le cas “de votre image de profil, votre actu ainsi que les noms et les descriptions de vos groupes”. WhatsApp peut donc consulter ces données. De plus, WhatsApp collecte une longue liste de données sur les internautes. Voici la liste :

La localisation générale de votre smartphone

Les numéros de téléphone de votre carnet d'adresses

La date de création des groupes

L'heure, la fréquence et la durée de votre utilisation de WhatsApp

L'OS de votre smartphone

Le niveau de batterie de votre téléphone

La version de l'app Android ou iOS

Le nom de votre navigateur

Le nom de votre opérateur

L'adresse IP

Les cookies

L'application recueille notamment les informations de localisation précises issues de votre appareil, si vous “décidez de partager votre localisation actuelle ou votre localisation en direct avec vos contacts” ou si vous “souhaitez afficher des lieux à proximité”. C'est évidemment optionnel mais en cas de refus, “nous utilisons les adresses IP et d'autres informations, comme les indicatifs des numéros de téléphone, afin d'estimer votre localisation générale”. Bref, WhatsApp sait quoi qu'il arrive dans quel pays vous vous trouvez.

WhatsApp s'intéresse aussi de près aux personnes de votre entourage. L'app collecte ainsi “les numéros de téléphone qui figurent dans le carnet d'adresses de votre appareil”. De plus, WhatsApp s'empare “également des informations sur les utilisateurs qui vous contactent, mais qui ne figurent pas dans le carnet d'adresses de votre appareil, ainsi que sur les utilisateurs que vous avez bloqués ou qui vous ont bloqué”. La firme admet aussi collecter “des informations sur la date de création ou de mise à jour des groupes WhatsApp”.

WhatsApp aspire aussi automatiquement des informations liées à votre usage de la messagerie, comme l'heure, la fréquence et la durée de vos activités en ligne. La messagerie surveille ainsi “l'heure et le jour où vous avez envoyé et reçu des appels et des messages”. Ce système d'horodatage permet de dresser un panorama complet de vos habitudes sur l'application.

La filiale de Meta ne se cache pas de collecter des informations sur l'appareil que vous utilisez pour vous connecter à votre compte WhatsApp. L'entreprise connaît notamment votre système d'exploitation (Android ou iOS), le niveau de batterie, la version de l'app installée, le nom de votre navigateur web, de votre opérateur de télécommunication ou encore l'adresse IP. Plus inquiétant, WhatsApp se réserve le droit de s'emparer “d'informations concernant les activités sur l'appareil”, sans préciser quelles sont les données compris dans ce point.

WhatsApp admet collecter les cookies de votre smartphone

Enfin, WhatsApp collecte les cookies de votre smartphone. Ces fichiers placés par un serveur sur un terminal détiennent de nombreuses informations sur les sites consultés par les internautes. Pour justifier la collecte de ces informations, WhatsApp assure avoir besoin de ces données pour améliorer et faire tourner ses services.

Avec cette mise à jour de sa politique, WhatsApp répond aux derniers scandales survenus concernant le respect de la vie privée de ses usagers. Récemment, la messagerie instantanée a en effet été accusée d'avoir violé le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Europe. Quelques mois plus tôt, une mise à jour des règles de confidentialité de WhatsApp a suscité la polémique. La messagerie se réservait le droit de partager certaines données avec Facebook. Après des mois de polémique, WhatsApp a finalement choisi de calmer le jeu en différant la mise en place de ces changements.