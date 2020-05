Spotify : comment supprimer définitivement votre compte

Si pour une raison ou une autre vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Spotify, le processus est simple. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment procéder pour fermer un compte Spotify en passant par la version web de l’application puisqu’il n’est pas possible de le faire directement depuis la version mobile.

Spotify reste de loin le service de streaming musical le plus populaire au monde. La plateforme a déjà dépassé les 100 millions d’abonnés depuis avril 2019 et compte plus de 117 millions d’utilisateurs sous la formule gratuite, ce qui porte le total à plus 217 millions d’utilisateurs. Le service est largement en avance sur la concurrence, y compris Apple Music, Deezer, YouTube Music, pour ne citer qu’eux.

Spotify est toutefois loin d’être parfait ou ses conditions d’usages ne conviennent pas forcément à tout le monde. Ceux qui utilisent par exemple un bloqueur de publicités risquent désormais la suspension pure et simple de leur compte Spotify. Si pour une raison ou une autre vous décidez de supprimer votre compte, le processus est simple.

Supprimer votre compte Spotify en 6 étapes

Simple, mais pas forcément évident pour qui ne l’a jamais fait. Si vous êtes un abonné premium, il faudra mettre fin à votre abonnement dans un premier temps. Ensuite, il faut savoir que supprimer son compte Spotify est une action irréversible. Une fois que vous l’avez fait, il ne sera plus possible de récupérer le compte, vos playlists ou encore vos préférences. Il faudra repartir à zéro en créant un nouveau compte.

Il n’est pas possible de supprimer un compte Spotify depuis l’application mobile. Il faut nécessairement passer par la version web du service.

Commencez par vous connecter sur votre compte depuis le site spotify.com sur un navigateur web. Ensuite, descendez complètement en bas de page et cliquez sur le lien À Propos. Cliquez ensuite sur le lien Formulaire de contact dans la section Support Client. Dans le choix de catégorie, sélectionnez Compte. Ensuite, choisissez l’option je veux fermer mon compte définitivement. Validez la suppression du compte après avoir pris connaissance des conséquences d’une telle décision.

Spotify vous informe en effet que supprimer définitivement votre compte entraînera : la non-possibilité de réutiliser votre nom d’utilisateur actuel, de récupérer votre musique, les playlists sauvegardées ainsi que vos abonnés. Enfin, dans une ultime tentative de vous retenir, la plateforme vous rappelle qu’elle compte tout de même plus de 30 millions de morceaux de musique accessibles gratuitement et que justement il serait bête de ne plus en profiter…

Voilà, c’est aussi simple que cela. Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs services de streaming musical : Spotify, Deezer, Youtube Music ou encore Apple Music, lequel choisir ?