Ce jeu Steam est mauvais ? Voici comment vous faire rembourser intégralement

Il arrive bien souvent de regretter l’achat d’un jeu, en découvrant un peu trop tard que celui-ci n’est pas à notre goût. Fort heureusement, il est possible de récupérer l’intégralité de son argent après un mauvais sur Steam. Il suffit pour cela de respecter quelques conditions. On vous explique tout.

Nous sommes tous tombés dans le panneau. Steam lance une nouvelle période de promotions, on est beaucoup regardant sur les prix et ce petit jeu à quelques euros seulement, dont on ne connaît rien, mais qui a l’air très prometteur, fini dans notre panier comme par magie. Et là, c’est le drame : en testant le jeu en question, il s’avère que celui-ci n’est tout simplement pas à votre goût et que vous n’y retoucherez plus jamais.

Bien sûr, l’incident est moindre lorsque l’on parle d’un jeu à seulement quelques euros, comme on en trouve par centaines sur Steam. Mais cela devient très vite plus embêtant lorsque vous avez craqué pour le dernier AAA à 80 € pour finalement vous rendre compte que ce dernier n’est pas à votre goût. Pire encore, vous pouvez tomber dans le panneau d’une des nombreuses arnaques présentes sur la plateforme, qui imite un jeu populaire pour attirer les joueurs les moins suspicieux.

Quelles sont les conditions à respecter pour se faire rembourser un jeu sur Steam

Bref, ce ne sont pas les raisons qui manquent de vouloir se faire rembourser un jeu acheté sur Steam. La bonne nouvelle, c’est que ceci est parfaitement possible. La moins bonne, c’est qu’il n’est pas possible de se faire rembourser n’importe comment. Plus concrètement, il faudra respecter deux conditions pour que Steam accepte de vous rembourser le jeu :

la demande de remboursement doit avoir lieu dans 14 jours après l’achat , conformément à la législation française

, conformément à la législation française il faut avoir joué moins de 2 heures au jeu en question, sinon Steam refusera le remboursement

Pour certains jeux ne durant que quelques heures, ce délai est amplement suffisant pour se faire une idée de l’expérience globale. Pour ceux qui durent pendant plusieurs dizaines d’heures, cela devient plus compliqué. Surtout quand 2 heures suffisent à peine à sortir de la phase de tuto… Il faudra donc bien faire attention à ne pas dépasser le chronomètre si vous avez un doute sur votre volonté à continuer un jeu.

Comment se faire rembourser un jeu sur Steam

Si toutefois votre décision est prise et que toutes les conditions pour un remboursement sont réunies, il ne reste plus qu’à faire votre demande à Steam. Rien de bien compliqué, bien que la plateforme pourrait encore faciliter la chose pour les joueurs. En effet, inutile de chercher un bouton remboursement sur la page du jeu dans votre bibliothèque. Pour obtenir gain de cause, il faudra vous rendre sur un web dédié. Explications :

Rendez-vous sur la page d’assistance de Steam en cliquant sur ce lien

de Steam en cliquant sur ce lien Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Steam en cliquant sur Connexion

Vous pouvez également accéder à cette page en ouvrant Steam puis en cliquant sur Aide > Support Steam (en haut de la fenêtre)

(en haut de la fenêtre) La page vous montre alors vos achats récents. Il y a de fortes chances pour que le jeu que vous souhaitez vous faire rembourser y soit présent.

Dans le cas contraire, cliquez sur Achats puis sur le nom du jeu que vous souhaitez vous faire rembourser

puis sur le nom du jeu que vous souhaitez vous faire rembourser Cliquez ensuite sur Je voudrais faire une demande de remboursement

Sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez être remboursé

Choisissez ensuite la méthode de remboursement Rembourser sur mon porte-monnaie Steam : ajoute un crédit sur votre compte que vous pourrez ensuite utiliser pour acheter un autre jeu et/ou faire baisser son prix Rembourser sur Visa terminant par XX : effectue un virement sur le compte bancaire relié à la carte utilisée lors de l’achat



Et voilà ! Vous recevrez au bout de quelques minutes un mail de confirmation de la part de Steam vous indiquant que le remboursement a été effectué. Si vous avez opté pour un virement, celui-ci pourra mettre quelques jours à arriver. Le jeu, quant à lui, disparaître automatiquement de votre ludothèque.