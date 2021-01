WhatsApp ou Signal ? Voici comment choisir son application de messagerie

WhatsApp ou Signal ? De nombreux internautes abandonnent actuellement l'application de messagerie instantanée détenue par Facebook pour migrer vers une solution concurrente plus respectueuse de la vie privée. Vous hésitez encore à quitter WhatsApp pour Signal ? Afin de vous aider à choisir, nous avons dressé les principales différences des deux services.

Coup de tonnerre chez WhatsApp ! Début janvier, l'application de messagerie instantanée mettait à jour ses conditions générales d'utilisation. Désormais, WhatsApp partagera certaines données avec Facebook, sa maison mère depuis 2014. Ce rapprochement n'a pas été bien accueilli par les utilisateurs de WhatsApp.

Agacés par l'annonce, de nombreux utilisateurs WhatsApp se sont tournés vers la concurrence. Parmi les applications rivales les plus prisées, on trouve Signal. En l'espace de quelques jours, la messagerie instantanée a enregistré une augmentation de plus de 4000% de ses téléchargements. Signal est vite devenue l'application la plus téléchargée sur l'App Store et le Google Play Store un peu partout dans le monde.

Qui détient WhatsApp et Signal ?

WhatsApp est détenu par Facebook, le réseau social californien développé par Mark Zuckerberg. En 2014, Facebook a en effet investi la somme de 16 milliards de dollars pour mettre la main sur l'application de messagerie instantanée. Le groupe pressentait que WhatsApp deviendrait rapidement une appli très populaire dans le monde. Connu pour collecter les données personnelles de ses utilisateurs, Facebook n'inspire pas confiance à de nombreux usagers WhatsApp.

D'ailleurs, le rachat a poussé Brian Acton et Jan Koum, cofondateurs de l'application, à démissionner. Les deux hommes s'opposaient fermement à la politique de Mark Zuckerberg en matière de vie privée. Brian Acton explique regretter d’avoir “vendu la vie privée de ses utilisateurs à Facebook”. En 2019, il encourageait même les internautes à supprimer leur compte Facebook après les révélations du scandale Cambridge Analytica.

De son côté, Signal est développé par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif implantée en Californie. “Nous ne sommes reliés à aucune entreprise importante en technologie et nous ne pourrons jamais être achetés par l’une d’elles” explique Signal sur son site web. Parmi les fondateurs de la Signal Foundation, on trouve Moxie Marlinspike, actuel PDG de l'application, et … Brian Acton.

Après son expérience malheureuse chez WhatsApp, l'homme a investi 50 millions de dollars pour mettre au point une messagerie sécurisée et respectueuse de la vie privée. Contrairement à Facebook, Signal n'est pas côté en bourse et n'a jamais reçu d'argent de capital-risque. Concrètement, il n'y a pas vraiment de pression financière sur l'équipe de Signal pour dégager des bénéfices. “Le développement est financé par des subventions et des dons de personnes comme vous” garantit d'ailleurs Signal sur son site.

Quelle application est la plus sécurisée ?

WhatsApp et Signal s'appuient sur le protocole cryptographique Signal Protocol, développé par l'équipe en charge de Signal. Ce protocole permet de chiffrer les chats, les appels et les conversations de bout en bout. Ainsi, Facebook n'est pas en mesure de consulter les messages publiés sur WhatsApp. De ce côté là, les deux applications de messagerie sont très similaires. “Elles fonctionnent sur le même modèle. Ce sont des applications mobiles qui identifient les contacts par leur numéro de téléphone et les mettent en relation dans une conversation à l'aide d'un serveur central” explique Gerome Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone, interrogé par RTL.

Par contre, Signal collecte moins d'informations sur ses utilisateurs que WhatsApp. L'application se contente de récupérer le numéro de téléphone lors de l'inscription et la date de l'installation. Á l'opposé, Facebook s'empare des numéros des téléphones, de l'adresse IP, du nom du réseau mobile, des cookies, de la localisation géographique et des informations de paiement des utilisateurs. Ces données sont ensuite exploitées par les publicitaires. Enfin, on notera que le code source de Signal est accessible librement en open source. Les développeurs du monde entier peuvent consulter celui-ci n'importe quand pour s'assurer qu'aucune faille ne met en danger la vie privée des utilisateurs.

Quelle messagerie est la plus simple d'utilisation ?

Sur ce point, WhatsApp et Signal sont presque identiques. Les deux messageries sont disponibles sur Android et iOS via une application facile à prendre en main. Elles sont aussi accessibles sur Mac et PC. Plus minimaliste, Signal fait l'impasse sur certaines fonctions proposées par WhatsApp, comme l'épinglage de messages. Si vous avez une utilisation basique de WhatsApp, vous vous y retrouverez facilement dans l'interface de Signal.

On espère que ce dossier vous aura permis de choisir l'application de messagerie instantanée qu'il vous faut. Si vous avez décidé de changer vos habitudes, on vous invite à consulter notre tutoriel consacré à la migration de WhatsApp à Signal. Il ne vous reste plus qu'à convaincre vos proches de vous suivre. Bonne chance !