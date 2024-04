Comment rendre son vieux smartphone Android beaucoup plus rapide en quelques minutes

Sur Android, il existe des fonctionnalités certes très agréables à l'oeil, mais dont on peut fondamentalement se passer – surtout lorsque cela permet d'améliorer les performances de son smartphone. C'est notamment le cas de certaines animations, qui ont la fâcheuse tendance de ralentir de vieux appareils. On vous explique comment les désactiver.

Il arrive forcément un temps où un smartphone Android vieillissant commence à pâtir de son âge. Si l'on ne peut trop vous conseiller de remplacer votre téléphone lorsque celui-ci ne reçoit plus de mise à jour de la part de son constructeur, il est évident que cela est souvent plus facile à dire qu'à faire. Malheureusement, plus le temps passe, et plus le smartphone devient lent et donc désagréable à utiliser.

Certes, la baisse en performances d'un smartphone est (malheureusement inévitable). Mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible de ralentir ce processus. En effet, grâce à l'ouverture et aux nombreuses possibilités de personnalisation d'Android, il est possible d'allonger quelque peu la durée de vie de son téléphone simplement en désactivant quelques fonctionnalités.

Sur le même sujet – Android 15 : la première bêta est disponible, comment la télécharger ?

Quels sont les paramètres à désactiver pour améliorer les performances de son smartphone Android ?

Afin de rendre la navigation plus fluide et agréable, Android est truffé d'animation en tout genre, que l'on ne remarque même plus après un certain temps. Passage d'un écran à l'autre, ouverture d'une application… Toutes ces animations améliorent l'expérience utilisateur, mais ont fâcheux défaut : elles consomment beaucoup de ressources.

Cela ne pose aucun problème sur un smartphone récent régulièrement mis à jour. Mais cela devient vite problématique sur un appareil plus ancien qui peine à tenir la cadence. Ainsi, c'est le système tout entier qui se retrouve ralenti pour pouvoir afficher ces animations, dont on peut finalement très bien se passer si cela permet d'utiliser son smartphone plus longtemps.

Comment booster ses les performances de son smartphone Android en désactivant ces paramètres

La bonne nouvelle, c'est qu'il est relativement simple de désactiver ces animations. Il faut en revanche s'aventurer dans les options de développement d'Android. Cela peut paraître intimidant au premier abord, mais rassurez-vous, cela n'a rien de sorcier. Pour commencer, voici donc comment activer les options de développements sur votre smartphone :

Ouvrez Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Rendez-vous dans la section À propos du téléphone puis Informations sur le logiciel

puis Appuyez 7 fois sur le numéro de version

Une fois chose faite, une nouvelle section intitulée Options de développement apparaîtra tout en bas des vos paramètres. Notez que ce processus peut légèrement différer en fonction de la marque de votre smartphone. Si la démarche ci-dessus ne s'applique pas à votre situation, n'hésitez pas à consulter notre guide complet pour activer le mode développeur sur Android.

Maintenant que vous avez accès à une ribambelle de nouvelles options, il ne reste plus qu'à trouver celles qui vous intéressent. Rendez-vous donc dans la section Options de développement puis scrollez jusqu'à trouver une catégorie nommée Tracés (sur certains appareils, celle-ci peut également apparaître sous le nom Animations). Ici, vous trouverez trois paramètres qui nous intéressent tout particulièrement :

Échelle d'animation des fenêtres : contrôle la vitesse d'ouverture, fermeture et redimensionnement des fenêtres

contrôle la vitesse d'ouverture, fermeture et redimensionnement des fenêtres Échelle d'animation des transitions : contrôle la vitesse de transitions entre différents écrans et menus

contrôle la vitesse de transitions entre différents écrans et menus Échelle de durée des animations : contrôle la vitesse globale des animations d'Android

Par défaut, les valeurs associées à chaque paramètre et de x1. Vous pouvez baisser cette dernière à x0,5, ce qui revient donc à réduire la vitesse des animations par deux, voire totalement les désactiver en sélectionnant l'option Animation désactivée.

Vous devriez ressentir les effets de ce petit changement immédiatement. Bien sûr, il vous faudra certainement un petit temps d'adaptation, puisque votre smartphone deviendra soudainement beaucoup plus austère. Mais vous y gagnerez grandement en performances et, si vous ne pouvez pas remplacer celui-ci par un modèle plus récent dans l'immédiat, cette astuce devrait vous permettre de le garder un peu plus longtemps.

Ce guide vous a-t-il été utile ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires !