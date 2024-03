Permis de conduire, carte bancaire, de transport et d’identité : voici tous les documents disponibles sur smartphone

Laissez votre portefeuille à la maison, tout ce dont vous avez besoin se trouve désormais dans votre smartphone. Carte d'identité, permis de conduire, carte bancaire, carte Vitale, titres de transport, cartes fidélité, coupons de réduction et tickets resto, tous ces documents existent en format dématérialisé. Et d'autres risquent de suivre prochainement.

Gouvernement, banques, commerçants et municipalités travaillent depuis des années pour dématérialiser les innombrables cartes qui prennent tant de place dans nos portefeuilles. Si bien qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de sortir de chez soi muni d'un simple smartphone, qui permet de prouver son identité et d'accéder à bien des services. Nous vous proposons un petit récapitulatif de toutes les cartes qui sont désormais accessibles depuis un appareil mobile. À terme, d'autres documents pourront être importés sur mobile, la Commission européenne ayant pour objectif de créer un véritable portefeuille d’identité numérique européen.

Dans la plupart des cas, il suffit d'être équipé d'un smartphone Android ou d'un iPhone compatible avec la technologie NFC (la quasi-totalité des modèles commercialisés récemment) pour être en mesure de dématérialiser ses différentes cartes. En ce qui concerne les documents officiels, il faut passer par l'application France Identité, disponible sur Android à partir de la version 8 (Oreo) et sur iPhone à partir d'iOS 16. France Identité n'est valable que pour les personnes majeures, et titulaires de la nouvelle carte d’identité, distribuée depuis 2021 au format carte bancaire.

Pourquoi dématérialiser ses cartes ?

Les objectifs de la dématérialisation des cartes sont multiples. Le plus évident est qu'il est plus pratique de stocker toutes ses données sur un smartphone plutôt que de se déplacer constamment avec tous ses documents. Ce système permet en outre de limiter le vol ou la perte des cartes physiques.

Dans le cas de documents d'identité, la dématérialisation permet de gagner du temps lors d’un contrôle par les forces de l’ordre ou d'une vérification par un organisme privé (pour une location de voiture par exemple). Elle donne aussi la possibilité de réaliser certaines démarches sans divulguer toutes ses données et de lutter contre la fraude.

1. Le permis de conduire

Vous pouvez intégrer votre permis de conduire, quel que soit son format (rose trois volets ou carte bancaire), dans l'app France Identité. Le permis de conduire numérique est valable lors d’un contrôle routier effectué sur le territoire national. Prochainement, il sera aussi possible d’intégrer les données du permis de conduire dans un justificatif de droit à conduire pour faciliter les démarches en ligne et les locations de véhicule.

Pour présenter son permis de conduire, il suffit d'ouvrir son application France Identité et de sélectionner l'option « Présenter son permis de conduire ». L'utilisateur est alors informé des données qui seront transférées et doit donner son consentement pour poursuivre. Le transfert des informations s'effectue par NFC en posant son téléphone sur celui de son interlocuteur, qui peut alors vérifier les données qui lui sont transmises.

Pour importer votre permis de conduire dans France Identité, vous devez :

Installer l'application France Identité sur votre smartphone si ce n'est déjà fait

Rendez-vous sur la plateforme web “Mes points permis” depuis un autre écran et connectez-vous à votre compte

Dans l'onglet “Mes documents”, téléchargez votre Relevé d'Information Restreint (RIR)

Depuis l'app France Identité de votre mobile, scannez le QR Code de votre RIR

Suivez les instructions pour finaliser l'importation de votre permis de conduire numérique dans France Identité

2. La carte d'identité

Il est possible de justifier son identité en important sa carte d'identité sur France Connect. Cette étape est d'ailleurs nécessaire pour pouvoir réaliser des démarches dans l'application et bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Attention, seule la carte d'identité de nouvelle génération, au format carte bancaire et à puce, est compatible avec France Connect. Si vous avez encore une ancienne version, il faut la renouveler pour obtenir la dernière mouture.

La carte d'identité numérique permet de valider votre identité en ligne, mais peut aussi être présentée à une personne physique pour vérification. Toutefois, si elle est valable auprès des représentants de l'ordre, peu de services l'acceptent actuellement, faute d'équipement. La SNCF doit encore fournir du matériel à ses contrôleurs par exemple, vous devez donc être muni de votre carte d'identité physique quand vous prenez le train. Dans une cinquantaine de communes, il sera possible de voter par procuration aux élections européennes de juin 2024 par ce biais. Le dispositif sera étendu pour les municipales de 2026.

Une fois la manipulation opérée, vous pourrez procéder à diverses démarches par internet et générer un justificatif d’identité à usage unique. L'un des intérêts de la carte d'identité numérique est de ne montrer que les informations nécessaires dans une situation. Prouver son âge afin de bénéficier d'une réduction ne requiert pas de partager l'ensemble de ses données d'identité, par exemple.

Pour importer sa Carte Nationale d'Identité (CNI) dans France Identité, suivez ces étapes :

Installer l'application France Identité sur votre smartphone si ce n'est déjà fait

Appuyez sur S'inscrire ou se connecter

Acceptez les conditions générales d'utilisation et autorisez l'app à accéder à votre appareil photo

Scannez votre carte d'identité en suivant les instructions à l'écran

Lancez la lecture sans contact de votre CNI pour établir la communication avec la puce NFC du document

Suivez la procédure d'authentification France Connect, renseignez une adresse email et choisissez votre code personnel à 6 chiffres

Votre CNI numérique est prête à usage et vous pouvez accéder à toutes les fonctions de France Identité

3. L'attestation d'assurance

La vignette verte d'assurance automobile n'est plus obligatoire sur les pare-brises depuis le 1er avril 2024. Être assuré reste bien sûr nécessaire, mais la preuve matérielle que vous êtes couvert est devenue optionnelle. Là encore, c'est dans l'app France Identité que la version numérique de ce document peut être trouvée. En présentant votre smartphone à la police, les agents accèdent à vos données d'assurance stockées dans le Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui contient le nom de l’assureur, l’immatriculation du véhicule, le numéro du contrat d’assurance, ainsi que sa période de validité.

4. La carte Vitale (en test)

Encore en phase de test, la carte Vitale numérique est disponible dans huit départements uniquement : Alpes-Maritimes, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe et Seine-Maritime. Elle devrait bientôt être généralisée au reste du territoire si l'expérimentation est concluante. Celle-ci ne fait pour l'instant pas partie de l'écosystème France Connect et il faut utiliser une application dédiée pour en profiter.

L’application carte Vitale doit fluidifier les relations entre professionnels de santé et assurés. Elle peut être présentée à des médecins autant qu'à des pharmaciens, mais notez bien que tous ne sont pas forcément équipés pour la prendre en charge. Elle peut fonctionner avec la technologie NFC, mais aussi avec un simple QR code à scanner.

Un avantage de cette app est qu'elle permet de télécharger ses reçus de dépenses de soins et de faciliter le suivi. L'Assurance Maladie a fait savoir qu'elle travaillait au développement de deux nouvelles fonctionnalités :

Déléguer les usages de la carte Vitale à une personne de confiance pour un temps déterminé (pour les grands-parents qui gardent les enfants par exemple)

S’identifier de manière sécurisée à d’autres services numériques de santé

Pour obtenir sa carte Vitale sur smartphone, il faut :

Installer l'application carte Vitale sur son appareil

Accepter les conditions générales d'utilisation

Scanner sa carte Vitale pour lecture du numéro de sécurité sociale, ou le saisir manuellement

Scanner sa pièce d'identité ou entrer les informations manuellement

Attendre la validation de l'Assurance Maladie pour l'activation de sa carte Vitale numérique

5. La carte bancaire

Déjà adoptée par de nombreux Français, la carte bancaire stockée sur le smartphone est très pratique au quotidien pour payer sans contact avec son smartphone plutôt qu'avec une carte de débit ou crédit. Contrairement à la carte bancaire, il est possible de payer sans contact via mobile un montant supérieur à 50 euros sans devoir renseigner son code confidentiel. En 2024, la très grande majorité des commerçants acceptent ce moyen de paiement.

Pour utiliser le paiement sans contact mobile, votre banque doit être compatible avec une des applications dédiées du marché : Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Paylib… Votre smartphone doit aussi être équipé d'une puce NFC. Vous avez aussi la liberté de configurer le paiement avec une montre connectée compatible pour éviter d'avoir à sortir votre smartphone de votre poche ou de votre sac.

La procédure pour payer avec son smartphone varie selon le service utilisé. Depuis l'application mobile ou le site web de votre banque, cherchez l'option pour ajouter votre carte à l'outil de paiement mobile de votre choix, choisissez la plateforme de paiement qui vous intéresse et suivez les instructions. Voici un exemple avec Google Wallet :

Ouvrez l'application Google Wallet puis appuyez sur “Ajouter à Wallet” en bas de l'écran

Appuyez sur Carte de paiement puis sur Nouvelle carte de crédit ou de débit.

Pour ajouter une carte, utilisez votre appareil photo ou saisissez les informations manuellement.

En bas de l'écran, appuyez sur Enregistrer et continuer.

Lisez les conditions d'utilisation puis appuyez sur Accepter.

Si vous êtes invité à valider votre mode de paiement, choisissez une option dans la liste : téléphone, SMS, email, appli ou site web de votre banque, virement temporaire…

6. Les titres de transport

Si le paiement sans contact par smartphone d'un ticket de transport à voyage unique s'est largement démocratisé dans les villes françaises, la prise en charge des abonnements par les réseaux de transport est une autre paire de manches. Le support d'une telle offre varie selon les villes. À Paris, le smartphone peut se substituer au célèbre Passe Navigo via l'application Île-de-France Mobilités pour valider entrée et sortie. L'app permet aussi d'acheter des tickets ou de recharger un abonnement.

Autrement, vous pouvez également stocker vos titres de transport sous la forme d'un QR Code à scanner. Pour les usages du train, l'appli SNCF Connect permet d'afficher votre titre de transport. Les compagnies aériennes disposant d'une app dédiée sont normalement aussi capables de générer un QR Code pour scanner votre billet. Une autre option consiste à télécharger le code, puis de l'enregistrer dans l'application Wallet que vous avez l'habitude d'utiliser.

7. Les tickets resto

Nous avons connu les chèques, puis les cartes, voilà que les tickets resto se présentent dorénavant sous une forme dématérialisée. Ici, deux possibilités peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez accéder à vos tickets resto directement depuis l'application dédiée de la plateforme dont a recours votre entreprise : Edenred, Sodexo, Bimpli… Pour plus de praticité, vous pouvez également importer votre carte ticket resto dans votre application de paiement sans contact habituelle.

8. Les cartes fidélité

Vous pouvez aussi stocker vos dizaines de cartes fidélité sur votre smartphone. Il existe des applications de portefeuille dédiées aux cartes de fidélité, mais vous pouvez aussi les enregistrer sur des services comme Google Wallet. En un instant, vous obtenez le code-barre de votre carte fidélité sur l'écran de votre smartphone, que le commerçant peut ensuite scanner.

9. Les coupons de réduction

Les applications de portefeuille classiques proposent de stocker certains bons de réduction ou cartes-cadeaux. Il existe de surcroît une multitude d'applications spécialisée dans les coupons de réduction, que vous pouvez faire scanner en caisse : Shopmium, Coupon Network, Quoty…

10. La carte grise (à venir)

Le gouvernement a évoqué une prochaine dématérialisation de la carte grise via la plateforme France Identité. Si le calendrier est respecté, de premiers tests devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2024.