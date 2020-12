Android : comment transférer vos applications et réglages sur un nouveau smartphone

Vous avez changé de smartphone Android ? Nous vous proposons ce tutoriel rapide pour facilement transférer toutes vos données, applications, réglages, et contacts de votre ancien smartphone vers le nouveau en quelques minutes. Pour cela nous allons voir les deux méthodes les plus simples et rapide : le NFC Tap & Go, et via votre compte Google.

Vous vous demandez comment vous allez transférer vos données sur votre nouveau smartphone Android ? Nous proposons dans ce tutoriel de le faire via les outils déjà à votre disposition, sans installer quoi que ce soit. Votre compte Google synchronise normalement, si il est correctement configuré, toutes vos applications, contacts et autres données.

Certains smartphones ont également la possibilité de tout transférer rapidement via la fonctionnalité NFC Tap & Go. Le seul problème avec cette méthode c'est que les deux smartphones doivent impérativement être compatibles avec la technologie NFC.

Sur votre “vieux” smartphone :

Déverrouillez le téléphone et vérifiez dans les paramètres que le NFC est bien activé Lors de la configuration du nouveau smartphone, sélectionnez Tap & Go Approchez les deux smartphones Validez le transfert de données sur l'ancien smartphone

Un message apparaîtra lorsque le transfert de données sera terminé. C'est la méthode la plus rapide de ce tutoriel. Il suffit que les deux terminaux soient équipés du NFC. C'est le cas de la plupart des smartphones Android récents du marché.

Lire aussi : comment transférer vos données d'un iPhone à Android

Sur votre ancien smartphone Android :

Vérifiez que le smartphone est bien lié à un compte Google et est connecté en WiFi Allez dans Paramètres > Système > Sauvegarde et synchronisation Activez Sauvegarder sur Google Drive si ce n'est déjà pas fait Vérifiez que tout est bien coché dans la liste, notamment les contacts Transférez vos photos dans Google Photos si elles n'y sont pas déjà Copiez vos fichiers personnels dans Google Drive

Attention : en fonction de la quantité de données et du débit de votre connexion internet, le transfert vers le cloud peut prendre jusqu'à plusieurs heures. Avant de lancer un transfert, on vous invite évidemment à vous connecter à un réseau WiFi. Il vaut mieux éviter de vider votre enveloppe de data 4G.

Sur votre nouveau smartphone :

Liez votre compte Google à votre nouveau smartphone lors de la configuration Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour restaurer votre sauvegarde, les contacts, paramètres et applications Vous pouvez accéder à vos photos dans l'application Google Photos et le reste de vos fichiers personnels dans Google Drive

Plusieurs autres tutoriels peuvent vous aider à transférer les données si cela ne fonctionne pas avec les méthodes ci-dessus :

Vous pouvez également consulter notre méthode plus détaillée pour sauvegarder tous les fichiers de votre smartphone Android. Vous avez réussi ? Vous rencontrez des difficultés ? N'hésitez pas à partager votre retour dans les commentaires. Nous mettrons ainsi à jour ce tutoriel pour l'améliorer.