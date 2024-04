Impôts 2024 : comment se simplifier la vie en déclarant ses revenus avec l’application mobile

Si elle est relativement peu connue, l’application pour smartphone Impots.gouv permet d’effectuer sa déclaration de revenus en un éclair. Fini donc de passer des heures à fouiller le site à sa fiche d’imposition à la recherche des bonnes cases à cocher. À condition toutefois de remplir certains critères. On vous explique tout.

La pire période de l’année pour les phobiques administratifs est arrivée. Depuis hier, il est possible de déclarer ses revenus sur l’année 2023. Et si l’époque de la fiche d’imposition interminable et illisible semble désormais loin derrière nous, la tâche n’est pas nécessairement plus facile pour de nombreux contribuables. En effet, l’arrivée de la plateforme en ligne a beaucoup simplifié les choses, mais reste encore très difficile à naviguer si l’on ne sait pas ce que l’on cherche.

Pourtant, il existe un moyen simple et incroyable rapide de déclarer ses revenus : l’application impots.gouv. Celle-ci permet en effet d’effectuer sa déclaration en seulement quelques clics, directement depuis son smartphone. De quoi dire adieu à l’enfer administratif en ne passant que quelques secondes sur cette corvée. Néanmoins, il faut remplir certaines conditions pour profiter de ce cadeau du ciel. Explications.

Comment savoir si l’on peut déclarer ses revenus avec l’application smartphone

En effet, tout le monde ne pourra pas déclarer ses revenus depuis son smartphone, et ce pour une raison simple : il est impossible de remplir sa déclaration avec l’application. Celle-ci permet uniquement de vérifier les informations qui ont été préremplies, le plus souvent par votre employeur, avant d’envoyer le tout à l’administration.

C’est ce que l’on appelle la déclaration automatique. Autrement dit, ce sont surtout les salariés bénéficiant du prélèvement à la source qui sont concernés par cette méthode. Notons également que si vous avez des échanges en cryptomonnaies à déclarer au fisc, ce qui est désormais obligatoire, vous ne serez pas non plus éligible à la déclaration par mobile. Pour résumer, il y a deux conditions essentielles à respecter pour pouvoir déclarer vos revenus depuis l’application impots.gouv :

vos revenus ainsi que vos charges sur 2023 doivent apparaître automatiquement sur votre déclaration

aucun changement de situation personnelle ne doit être intervenu au cours de l’année 2023 (mariage, déménagement, etc.)

Si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Comment déclarer vos revenus 2023 avec l’application impots.gouv

Maintenant que vous pouvez déclarer vos revenus sur l’application officielle, il ne vous reste plus qu’à suivre quelques étapes pour vous débarrasser de cette corvée. Avant toute chose, pensez bien à vous munir de votre numéro fiscal en cas de besoin. Vous pouvez trouver ce dernier sur votre fiche d’imposition des années précédentes. Une fois chose faite, voici donc la marche à suivre :

Téléchargez l’application sur votre smartphone en cliquant sur le lien ci-dessous Ouvrez l’application puis appuyez sur S’identifier pour accéder à tous mes services Identifiez-vous à l’aide de vos identifiants France Connect ou de votre numéro fiscal Vous pouvez également scanner le QR code sur votre précédente fiche d’imposition Appuyez sur Déclarer mes revenus, puis sur Commencer Vérifiez alors les informations concernant votre déclaration sur chacune des pages avant d’appuyer sur Suivant Si toutes les informations sont exactes, rendez-vous à la page Récapitulatif puis appuyez sur Valider Appuyez enfin sur Signer ma déclaration pour terminer le processus

Vous recevrez alors un mail de confirmation, comme lorsque vous déclarez vos revenus sur le site web. Pour rappel, voici les dates butoirs de déclarations par départements :

01 à 19 et non-résidents : 23 mai 2024

23 mai 2024 20 à 54 : 30 mai 2024

30 mai 2024 55 à 976 : 6 juin 2024

Téléchargez l’application impots.gouv sur le Play Store