WhatsApp veut faciliter l’échange de fichiers entre iOS et Android, une barrière va enfin tomber !

WhatsApp envisage de créer un nouveau système de partage de fichiers. Il serait non seulement compatible avec Android, mais également avec iOS. Et surtout, il serait possible d’échanger des fichiers d’Android vers iOS ou inversement. Et ce n’est pas tout ! Voici tous les détails révélés par la toute dernière beta de l’application de messagerie.

Les utilisateurs de matériel Apple le savent bien : passer un fichier d’un appareil à un autre, c’est hyper simple. Que ce soit entre deux produits appartenant à la même personne (un iPhone et un MacBook par exemple) ou deux iPhone de deux personnes différentes. La fonctionnalité s’appelle AirDrop. Jusque très récemment, AirDrop ne nécessitait pas de connexion Internet pour fonctionner. Juste une connexion locale. Avec iOS 14, une connexion Internet permet de faire transiter plus facilement de lourds fichiers. Mais cela reste optionnel.

Les utilisateurs d’Android peuvent profiter de services équivalents. Xiaomi, Oppo et Vivo s’étaient associés en 2019 pour créer un standard auquel s’est ensuite associé Realme et OnePlus (sans grande surprise, puisque ce sont deux marques d’Oppo). Puis en 2023, Google a lancé Nearby Share qui a ensuite fusionné avec le Quick Share de Samsung. Nearby Share remplit quasiment les mêmes fonctions qu’Airdrop sur Android et ChromeOS, voire même sur les appareils de Samsung.

WhatsApp travaille sur une fonction de partage local entre iOS et Android

Mais, vous avez certainement des amis qui ont un smartphone fonctionnant sur un système d’exploitation différent du vôtre. Que vous soyez iOS ou Android, AirDrop ou Nearby Share ne permet pas d’envoyer des fichiers d’un système à un autre. Pour cela, il faut un acteur commun aux deux systèmes dont le métier est d’envoyer, instantanément et de façon sécurisée, des données entre deux plates-formes. Qui remplit ces critères ?

Et c’est là que WhatsApp entre en scène. Dans la dernière version beta de l’application, numérotée 24.15.10.70), les prémices d’un système de partage local ont été découvertes par nos confrères de WABetaInfo. En janvier, une fuite annonçait déjà que WhatsApp travaillait sur le sujet. Maintenant, elle devient plus concrète. La fonction s’apparente à un système de mise en relation locale qui fonctionne sans accès à Internet. Et l’envoi est entièrement sécurisé, comme pour la messagerie.

Un simple QRCode suffit pour la mise en relation des deux appareils

Pour créer une relation entre deux appareils, WhatsApp s’appuie sur une authentification par QRCode : l’expéditeur du fichier affiche sur l’écran de son smartphone le code qui doit être lu par le destinataire. Dans ce code se trouvent toutes les informations nécessaires pour la connexion : impossible de se connecter à un inconnu sans le vouloir. Il est possible d’envoyer tout type de fichier : photo, vidéo, document ou autre. Cela rappelle comment fonctionne le partage de capture d'écran de la Nintendo Switch… sans les contraintes et les limitations.

Notez que la beta de l’application intègre aussi un système de partage plus simple entre deux smartphones Android, qui doit certainement s’appuyer sur Nearby Share pour la découverte et la connexion à des appareils voisins. Puisque cette fonction est encore en beta, il n’y a aucune date officielle de son déploiement auprès de tous les utilisateurs. Mais cette fonction est une excellente nouvelle. Notamment pour ceux qui utilisent WhatsApp pour partager des photos et qui sont parfois déçus de la compression exercée par l’application sur les fichiers. Avec cette fonction de partage local, les photos resteraient intactes.