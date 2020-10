WhatsApp : vous pouvez désormais mettre un contact en silencieux pour toujours

WhatsApp permet désormais de mettre un contact ou un groupe en silencieux pour toujours. L'application dispose également d'une nouvelle interface pour la gestion du stockage. Les deux fonctionnalités sont disponibles en bêta. On vous dit comment les activer.

Plus aucune fonctionnalité en cours de développement sur WhatsApp n'échappe au radar de WabetaInfo. On sait depuis quelques semaines que l'application était sur le point d'accueillir une option pour mettre un contact ou un groupe en sourdine pour toujours. C'est une option bien pratique pour se débarrasser des conversations indésirables, sans pour autant choisir l'option la plus radicale : bloquer les contacts en question.

Il était déjà possible de muter un groupe ou un contact pour une durée limitée. Vous avez ainsi la possibilité d'entrer dans une sorte de mode « ne pas déranger » qui s'applique à souhait aux personnes ou chaînes de discussion de votre choix. Il suffit de faire un appui long sur la conversation visée, puis de cliquer sur l'icône avec une cloche barrée dans le menu qui s'affiche en haut.

Trois options étaient proposées jusqu'ici : 8h, une semaine ou un an. La dernière vient d'être remplacée par « À Jamais ». En d'autres termes, vous pouvez muter une conversation sans vous soucier de devoir le refaire plus tard.

Nouvelle interface pour la gestion de l'espace de stockage

WhatsApp a également mis à jour l'interface de gestion de l'espace de stockage. Des captures d'écran avaient été publiées il y a quelques jours alors même que la fonctionnalité n'était pas encore disponible en bêta. Le menu présente désormais une jauge de deux couleurs différentes pour distinguer l'espace occupé par les médias d'une part et les autres types de fichiers d'autre part.

En descendant plus bas, on découvre la liste des fichiers classés selon leur poids. Un aperçu des images, des vidéos et des audios permet également de choisir plus facilement les fichiers que vous souhaitez nettoyer. Comme toutes les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, les deux nouveautés passent d'abord par une phase bêta. Il faut donc être un testeur enregistré au programme.

Rien de bien compliqué, il suffit de d'aller sur cette page et de suivre les instructions. Et si vous préférez garder la version grand public , les nouvelles fonctionnalités en bêta ne devraient pas tarder à arriver chez tout le monde.