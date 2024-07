WhatsApp améliore l’une de ses fonctionnalités vidéo, voici laquelle

WhatsApp, la célèbre plateforme de messagerie détenue par Meta, s'apprête à améliorer sa fonction de notes vidéo grâce à un nouveau mode dédié dans l'interface de l'appareil photo.

Meta s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour, actuellement testée dans la version bêta 2.24.14.14 pour Android, qui vise à simplifier le processus d'enregistrement et d'envoi de notes vidéo, rendant ainsi la fonction plus accessible aux utilisateurs.

Dans la version stable actuelle de WhatsApp, les utilisateurs ne peuvent enregistrer des notes vidéo qu'en appuyant longuement sur le bouton de l'appareil photo dans l'interface de discussion. Cette méthode n'est pas évidente pour de nombreux utilisateurs, ce qui pourrait limiter l'adoption de la fonctionnalité. La nouvelle mise à jour résout donc ce problème en introduisant un mode “Note vidéo” distinct des options Photo et Vidéo existantes dans l'interface de l'appareil photo.

WhatsApp ajoute des notes vidéo dans la caméra

Cet ajout offre aux utilisateurs un deuxième moyen, plus intuitif, de créer des notes vidéo. En plaçant l'option au centre de l'interface de l'appareil photo, WhatsApp devrait accroître la visibilité et l'utilisation de la fonction. Le nouveau mode est conçu pour rendre plus facile le processus d'enregistrement en éliminant la nécessité pour les utilisateurs d'appuyer sur le bouton de l'appareil photo et de le maintenir enfoncé.

Les notes vidéo, qui ont été introduites dans WhatsApp il y a environ un an, permettent aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos à cadre circulaire d'une durée maximale de 60 secondes. Ces brefs messages vidéo apportent une touche plus personnelle aux conversations que les messages textuels ou vocaux. La fonction comprend également un mode de verrouillage, qui permet aux utilisateurs de basculer entre les caméras avant et arrière, de mettre l'enregistrement en pause et de prévisualiser la vidéo avant de l'envoyer.

Parallèlement à cette mise à jour du mode caméra, WhatsApp travaille sur d'autres améliorations de l'expérience de la note vidéo. Une récente mise à jour bêta a introduit un bouton de raccourci pour les réponses rapides aux notes vidéo dans les chats. La plateforme teste également la possibilité de transférer les notes vidéo, ce qui éviterait aux utilisateurs d'avoir à réenregistrer le même message pour plusieurs conversations.

Comme pour toutes les fonctionnalités en version bêta, le nouveau mode de note vidéo n'est actuellement disponible que pour un nombre limité de testeurs. Cependant, s'il est bien accueilli, il devrait être déployé à tous les utilisateurs dans un avenir proche.