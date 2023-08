WhatsApp va améliorer ses options d’édition de texte pour rattraper son retard

WhatsApp s'apprête à améliorer drastiquement ses options d'édition et de traitement de texte. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères du site WABetaInfo.

Depuis plusieurs années, les développeurs de Meta ont principalement concentré leurs efforts sur les fonctionnalités d'envoi et la personnalisation des messages/images/vidéos sur WhatsApp. Dernier ajout en date, l'application de messagerie instantanée intègre afin la possibilité de partager ses photos en qualité HD. Les utilisateurs peuvent donc s'ils le souhaitent envoyer des images en 4032 x 3024. Attention toutefois, l'envoi de ces photos est fatalement plus long, tandis qu'elles occupent bien plus d'espace de stockage. Pour WhatsApp, la prochaine étape sera évidemment l'envoi des vidéos en HD.

A l'inverse, le formatage et l'édition de texte a plutôt été laissé de côté par Meta depuis 2017. Néanmoins et d'après nos confrères du site WABetaInfo, les équipes de WhatsApp ont visiblement décidé de travailler sur quelques options de formatage de texte, notamment pour corriger son texte ou mettre certains éléments en avant.

WhatsApp va améliorer l'édition et le formatage du texte

Depuis 2016, WhatsApp permet aux utilisateurs de mettre des éléments en gras, en italique ou de les barrer pour mettre l'accent sur des aspects spécifiques ou pour les expurger. L'option monospace a été intégrée un an plus tard, pour formater principalement des extraits de code. Depuis cette date, les outils de formatage n'ont pas été mis à jour. Forcément, les principaux concurrents de WhatsApp comme Telegram, Discord et Slack en ont profité pour prendre de l'avance dans ce domaine particulier.

Or et d'après WABetaInfo, WhatsApp s'apprête à prendre en charge le formatage des blocs de code, des blocs de citation et des listes à puces. Ces fonctionnalités ont été aperçues dans la dernière version bêta de WhatsApp Desktop. A l'inverse de l'option monospace, le format des blocs de code affiche le texte dans une fenêtre de couleur légèrement différente, comme sur Slack.

Quant à eux, les blocs de citation peuvent être utilisés pour citer une partie spécifique d'un article ou d'un message. Pratique notamment pour répondre à certaines parties d'un message plutôt qu'à l'intégralité d'un texte. Enfin, inutile de revenir sur l'utilité des listes à puces, notamment pour énumérer des arguments ou faire des listes de courses (ou autres). Pour l'heure, on ne sait pas encore quand Meta compte lancer ces fonctionnalités inédites sur les versions Android et iOS de WhatsApp.

Source : WABetaInfo