WhatsApp offrira deux modèles d’images générées par IA pour satisfaire les artistes et les plus pressés

WhatsApp s'apprête à voir débarquer une nouvelle fonctionnalité d'images générées par IA. Les utilisateurs pourront bientôt choisir entre deux modèles d’intelligence artificielle distincts pour leurs créations visuelles.

L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos applications. Meta, la société mère de WhatsApp, pousse ses utilisateurs à adopter ces nouvelles technologies. Depuis fin 2023, l’entreprise intègre de l'IA dans toutes ses applications, y compris Facebook, Instagram et Messenger, et la rend omniprésente et difficile à ignorer.

Dans une précédente mise à jour bêta, WhatsApp avait déjà introduit la fonctionnalité “Imagine” qui permet de créer des images personnalisées grâce à l'IA. Cette nouveauté est désormais enrichie dans la version bêta 2.24.14.13. Les utilisateurs auront bientôt la possibilité de choisir entre deux modèles d’intelligence artificielle développés par Meta : le modèle Llama 3-70B pour des tâches simples et rapides, et le modèle Llama 3-405B pour des requêtes plus complexes.

Le second modèle d’IA de WhatsApp permettra de générer des images détaillées

La nouvelle mise à jour permet une gestion plus fine des images générées par l'IA. Le modèle Llama 3-70B est conçu pour les tâches simples. Il offre des résultats rapides et efficaces. Par exemple, il pourrait être utilisé pour générer des images de petits objets ou des illustrations basiques.

En revanche, le modèle Llama 3-405B est destiné aux requêtes plus complexes, comme la création de portraits détaillés ou d'images de paysages. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de choisir l'outil le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Toutefois, ce modèle plus puissant prendra plus de temps à générer les images et pourrait être soumis à des limitations de requêtes. On imagine également que cette option pourrait devenir payante, bien que cela reste à confirmer.

Sur le même sujet – Le patron de l’IA de Microsoft affirme que le contenu public sur Internet est libre d’utilisation, et ça l’arrange bien comme ça

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs devront prendre des photos de configuration. Elles seront analysées ensuite par l'IA de Meta pour générer des images fidèles à l'apparence de l'utilisateur. En tapant “Imagine me” dans une conversation avec Meta AI, une image sera automatiquement générée et partagée. Cette fonctionnalité permet aussi de créer des images de différentes tailles, allant de simples vignettes à des images plus grandes adaptées à la publication sur les réseaux sociaux.

Bien que facultative, cette fonctionnalité nécessite une activation préalable dans les paramètres de l'application. Les utilisateurs conservent le contrôle total sur leurs photos de configuration, avec la possibilité de les supprimer à tout moment via les paramètres de l’application.

Source : Wabetainfo