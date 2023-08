WhatsApp introduit le partage d’écran lors des appels vidéo

WhatsApp, l'application de messagerie de Meta, se positionne davantage comme un concurrent de Zoom, Teams et Skype en introduisant le partage d'écran lors des appels vidéo. On vous explique comment ça marche.

WhatsApp a introduit aujourd'hui le partage d'écran, sa dernière fonctionnalité visant à améliorer l'expérience des appels vidéo sur sa plateforme, s'attaquant ainsi aux applications de vidéoconférence traditionnelles, notamment Microsoft Meet, Google Meet, Zoom et FaceTime d'Apple.

« Nous ajoutons la possibilité de partager votre écran lors d'un appel vidéo sur WhatsApp. Vous pouvez désormais aussi profiter des appels vidéo en mode paysage pour une expérience de visionnage et de partage plus large et plus immersive sur votre téléphone », a écrit Mark Zuckerberg, PDG de Meta, sur Facebook.

WhatsApp ajoute deux fonctionnalités utiles à son application

Grâce à la nouvelle option de partage d'écran, les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais partager l'écran de leur téléphone ou de leur ordinateur avec d'autres participants lors d'un appel vidéo. Cela permet de partager des documents et des photos, de planifier des vacances ensemble, de faire des achats en ligne, ou même de faire des présentations comme vous pourriez le faire sur Zoom. Elle permet également aux utilisateurs d'aider leurs amis ou leur famille à accomplir des tâches sur leurs smartphones ou ordinateurs.

Vous pouvez y accéder en appuyant sur l'icône Partager. Vous pouvez ensuite choisir de partager une application spécifique ou l'ensemble de votre écran. Si cela vous semble familier, c'est parce que les fonctions de partage d'écran de Zoom et de Google Meet fonctionnent de manière très similaire.

En plus du partage d’écran, les appels vidéo peuvent être visionnés en mode paysage, ce qui permet de voir vos correspondants en plus grands en utilisant tout l’écran de votre appareil. Ces fonctionnalités vont de pair, puisque cet ajout est parfait pour visionner des présentations ou encore des pages web.

Ces nouvelles fonctionnalités arrivent alors que WhatsApp est confronté à la concurrence croissante d'applications de messagerie rivales telles que Telegram, Signal et Discord. L'entreprise a régulièrement publié de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année 2022 afin d'améliorer l'expérience des appels vidéo.

Toutes les nouveautés ont commencé à être déployées sur Android, iOS, macOS et Windows. Cependant, le déploiement sera progressif et tout le monde ne bénéficiera pas de cette fonctionnalité immédiatement.