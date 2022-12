WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité très utile vous évitera des situations bien gênantes

La possibilité de supprimer un message pour tout le monde ou seulement pour vous est disponible depuis peu dans WhatsApp. Cette dernière n’empêche cependant pas des erreurs de manipulation parfois fatales. La nouvelle fonctionnalité de « Suppression accidentelle » permet d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à l’application de messagerie.

Cela arrive à tout le monde. Vous regrettez d’avoir envoyé un message à quelqu’un sur WhatsApp, ou bien même vous l’avez envoyé à un mauvais destinataire. Dans ces cas-là, le service de messagerie met une fonctionnalité à votre disposition : « Supprimer pour tout le monde ». Cette dernière permet d’effacer un message après qu’il a été envoyé. C’est très pratique, certes, mais cela n’empêche pas les erreurs de manipulation.

Auparavant, lorsque vous vouliez effacer un message pour tout le monde, mais que vous cliquiez par erreur sur « Supprimer pour moi », vous n’aviez plus la possibilité de réparer cette fausse manipulation : le message avait disparu de votre conversation, mais était toujours visible par votre interlocuteur. WhatsApp annonce une nouvelle fonctionnalité qui vous évitera ce genre de désagrément. Après avoir effacé un message par inadvertance, que ce soit pour tous ou juste pour vous, vous aurez désormais un délai de 5 secondes pour revenir sur votre décision et corriger le tir.

La « Suppression accidentelle » permet de changer d'avis après avoir supprimé un message

La fonction « Supprimer pour tout le monde » est apparue en 2017. Elle était réclamée à cor et à cri par les utilisateurs pour permettre d’effacer les messages envoyés sur un mauvais groupe ou dans une mauvaise conversation. Jusqu’à l’été dernier, vous n’aviez que 7 minutes exactement pour supprimer un message. Depuis août 2022, ce délai a été allongé à 60 heures.

Selon WABetaInfo, la possibilité de revenir sur une suppression accidentelle est déjà en cours de déploiement sur la version desktop de WhatsApp, mais également sous Android et iOS. La phase de bêta test, en cours depuis le mois d’août 2022, est d’ores et déjà terminée, et toutes ses fonctionnalités ont été approuvées. L’ensemble de fonctionnalités de suppression est désormais on ne peut plus complet. Le faux pas est désormais impossible sur WhatsApp.

Source : WABetaInfo