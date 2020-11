WhatsApp permet d’économiser de l’espace de stockage sur votre smartphone

WhatsApp permet désormais de libérer facilement de l'espace de stockage sur votre smartphone. L'application de messagerie instantanée propose en effet à ses utilisateurs un nouvel outil de gestion du stockage. Grâce à cette fonction, il est possible de supprimer une importante quantité de GIF, de photos et de vidéos en quelques clics.



Ce 2 novembre 2020, WhatsApp a annoncé l'arrivée d'un nouvel outil de gestion de l'espace de stockage dans une vidéo publiée sur YouTube. “Nous avons simplifié l'examen, la suppression groupée d'éléments et la libération de l'espace de stockage” explique WhatsApp dans la description de la vidéo.

Concrètement, l'outil met en exergue les éléments qui prennent le plus de place dans l'application WhatsApp, comme les GIF ou les vidéos partagées plusieurs fois ou les fichiers plus volumineux (plus de 5 Mo). L'application trie les éléments par ordre décroissant. Ainsi, il est facile de repérer ceux qui encombrent le plus le stockage de votre smartphone ou celui de votre compte Google Drive.

Comment libérer facilement de l'espace de stockage sur WhatsApp ?

Une fois que les éléments volumineux ont été identifiés, WhatsApp permet aux utilisateurs de sélectionner les documents et de les supprimer d'un seul clic. Pour accéder à ce nouvel outil de gestion, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Ouvrez WhatsApp sur Android ou iOS

Allez dans Paramètres

Rendez-vous dans Utilisation données et stockage

Appuyez sur Gérer le stockage

Jusqu'ici, WhatsApp se contentait d'afficher les chats en fonction de l'espace de stockage occupée. L'utilisateur devait alors trier les éléments conversation par conversation. Il s'agit visiblement d'une mise à jour côté serveur. Si l'option n'est pas encore proposée sur votre smartphone, vous allez devoir vous montrer patient. Il n'y a aucune mise à jour à installer pour accélérer l'arrivée de l'outil. On s'attend à ce que tous les smartphones en profitent dans les jours à venir.

Ce n'est pas la seule nouveauté dans les cartons des développeurs de WhatsApp. Depuis peu, WhatsApp permet notamment de désactiver les notifications pour toujours. Bientôt, l'application de messagerie laissera aussi les utilisateurs Android déverrouiller WhatsApp avec la reconnaissance faciale intégrée à leur smartphone.