WhatsApp sera votre application préférée grâce cette fonction de traduction instantanée des messages

WhatsApp se prépare à révolutionner les échanges internationaux avec l'intégration prochaine de la traduction instantanée des messages. Cette nouveauté promet de faciliter les communications multilingues sans faire l’impasse sur la confidentialité des conversations.

WhatsApp, l'une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, ne cesse d'évoluer pour proposer de nouvelles fonctionnalités. La semaine dernière, nous avons découvert qu’elle allait bientôt permettre la traduction des appels grâce à Galaxy AI de Samsung. Cette technologie, introduite avec le Galaxy S24, a été conçue pour éliminer les barrières linguistiques et permettre ainsi une communication plus fluide entre des personnes de différentes langues.

Une nouvelle fonctionnalité de traduction en direct a été repérée dans la version 2.24.15.8 de WhatsApp bêta. Cette fois-ci, pour les messages textuels. Cette dernière pourrait bientôt transformer la manière dont les utilisateurs échangent à travers le monde. Bien que cette fonction soit encore en développement, elle montre déjà un potentiel énorme.

La particularité de cette nouvelle fonctionnalité réside dans le fait que les traductions seront réalisées directement sur l'appareil, sans passer par des serveurs externes. Cela signifie que vos conversations resteront privées. Par exemple, si un utilisateur reçoit un message sur WhatsApp en espagnol, il pourra le traduire instantanément en français sans quitter l'application. Cette approche utilise la technologie de traduction en direct de Google alimenté par IA qui garantit des traductions précises et rapides.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs devront simplement télécharger des packs de langues. Bien que leur nombre exact reste inconnu, il est probable qu'un large éventail sera disponible, étant donné que Google Traduction en prend plus de 100.

Contrairement à la fonctionnalité de traduction vocale de Samsung Galaxy AI présente sur le S24, qui traite les appels audio, cette mise à jour de WhatsApp se concentre exclusivement sur la traduction des messages textuels. Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité pourrait être disponible pour tous dans les semaines à venir. En intégrant ces outils, cette messagerie pourrait bientôt devenir essentielle lors des voyages a l’étranger.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.15.8: what's new?

WhatsApp is working on a feature to translate messages using language packs, and it will be available in a future update!https://t.co/HwHva6oeu8 pic.twitter.com/YQ8cQ7M17r

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 11, 2024