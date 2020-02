WhatsApp passe le cap des 2 milliards d’utilisateurs !

WhatsApp vient de franchir la barre des 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. L’application de messagerie instantanée, rachetée par Facebook il y a 6 ans, a séduit un milliard d’internautes en moins de 3 ans. La firme américaine a profité de l’annonce pour mettre en évidence le chiffrement par défaut « inviolable » des messages échangés sur l’application.

« Nous sommes ravis de partager qu’à ce jour, WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde » annonce WhatsApp dans un billet de blog publié ce mercredi 12 janvier 2020. Pour rappel, l’application de messagerie a été développée par deux anciens employés Yahoo et rachetée par Facebook en 2014 pour la somme de 19 milliards de dollars. WhatsApp a franchi le seuil du milliard d’utilisateurs en juillet 2017, il y a moins de 3 ans.

WhatsApp est inviolable, assure Facebook

« Nous savons que plus nous nous connectons, plus nous devons protéger. Alors que nous menons plus de nos vies en ligne, la protection de nos conversations est plus importante que jamais » explique WhatsApp. Dans communiqué, la firme assure que chaque message échangé sur WhatsApp est protégé par un « chiffrement sophistiqué qui agit comme un cadenas numérique inviolable ». Ce système distingue WhatsApp d’une messagerie en ligne comme Facebook Messenger, qui n’est pas chiffrée de bout en bout. « Les messages sont uniquement conservés sur votre téléphone, et personne ne peut ni lire ces derniers ni écouter vos appels, pas même nous » glisse le billet.

« Nous restons aussi déterminés que lorsque nous avons commencé, à aider à connecter le monde en privé et à protéger la communication personnelle de deux milliards d’utilisateurs partout dans le monde » ajoute le groupe, conscient des inquiétudes des utilisateurs concernant le respect de leur vie privée. Ces derniers mois, la réputation d’application sécurisée de WhatsApp a en effet été mise à mal à de multiples reprises.

Fin janvier 2020, le journal britannique The Guardian révélait en effet que Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, s’est fait pirater son compte WhatsApp par le biais d’un fichier vidéo vérolé. La réputation de WhatsApp a aussi été salie par les nombreuses failles repérées dans l’application Android ou iOS. En exploitant ces brèches, des pirates étaient en mesure d’espionner les conversations privées des usagers et de propager des malwares.