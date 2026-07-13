Google Maps : la nouvelle interface de navigation est en cours de déploiement, mais pas pour tout le monde

Il y a plusieurs mois, le géant de Mountain View a annoncé une nouvelle expérience de navigation : la Navigation Immersive. Mais depuis, seuls certains utilisateurs de CarPlay l’avaient vue apparaître, laissant de côté tous ceux préférant Android Auto. Et si les choses semblent désormais évoluer, on est encore loin du déploiement global.

google-maps-navigation immersive android auto
Crédits : u/radgatt via Reddit

Google Maps n’a pas échappé à l’omniprésence de Gemini. L’objectif : vous faciliter la navigation. Lorsque vous démarrez un itinéraire, en haut à droite des indications, se trouve l’icône de l’assistant IA de Google. Il vous suffit d’appuyer dessus afin de lui demander des renseignements ou d’effectuer des tâches par commandes vocales, comme « Quelle est la station-service la plus proche ? » ou « Change l’itinéraire pour éviter les autoroutes ».

Mais la firme de Mountain View ne compte pas s’arrêter là dans la collaboration entre Gemini et Maps. Elle a annoncé en mars dernier une refonte majeure de l’interface avec une expérience de navigation inédite : la Navigation Immersive. Cependant, force est de constater que son déploiement est progressif. Mais le témoignage d’un internaute est rassurant : il a bel et bien commencé.

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Un déploiement progressif qui se fait attendre pour la Navigation Immersive de Google Maps

La Navigation Immersive réinvente l’affichage des trajets grâce à une vue 3D particulièrement détaillée, affichant bâtiments, bretelles faciles à emprunter ou encore viaducs. Si la mise à jour a commencé à apparaître sur CarPlay pour certains, elle restait aux abonnés absents pour les utilisateurs d’Android Auto… jusqu’à maintenant, selon nos confrères d’Android Authority.

C’est sur Reddit que l’internaute radgatt a partagé des captures d’écran de la nouvelle interface sur Android Auto. Il l’a remarquée après avoir mis à jour la plateforme vers sa version 17.3. Cependant, d’autres utilisateurs, qui disposent également de la version la plus récente de l’application, signalent que la navigation immersive n’apparaît toujours pas sur leur appareil.

Google Maps UI update
byu/radgatt inAndroidAuto

Toutefois, la nouvelle interface ne serait pas liée à la dernière version d’Android Auto, mais à un déploiement côté serveur. La disponibilité globale de la fonction pourrait donc encore se faire désirer. Quoi qu’il en soit, il s’agit, pour le moment, d’une fonctionnalité exclusive aux ressortissants des États-Unis. On ignore encore quand – ni si – elle sera déployée au-delà des frontières de l’Oncle Sam.

Mais ce déploiement progressif a le mérite de révéler l’ensemble des plateformes avec lesquelles elle est compatible. On peut aussi se consoler avec le fait que, si tant est que la Navigation Immersive finisse par arriver en Europe, les utilisateurs de l’autre côté de l’Atlantique auront essuyé les plâtres des débutsun peu comme avec Gemini pour Google Home.


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