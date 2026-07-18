Polymarket : le site de jeu d’argent définitivement bloqué en France, voici pourquoi

Jouer vos économies sur le site Polymarket, c’est terminé. L’Autorité nationale des jeux (ANJ) vient en effet d’ordonner le blocage du site de jeux d’argent. Et les fournisseurs d’accès à Internet n’ont pas le choix.

Polymarket
Crédits photo : Adventure One QSS Inc.

En 2026, les jeux d’argent ne se déroulent plus uniquement dans les casinos luxueux de Las Vegas. En effet, nombreux sont les sites à proposer de tels services, malgré leur interdiction dans de nombreux pays. On pense par exemple à Cash App, un jeu qui fait gagner 400 000 € à ses joueurs simplement en cliquant sur des arbres. Toutefois, celui-ci est parfaitement légal aux États-Unis, ce qui est loin d’être le cas de la majorité des jeux d’argent en ligne.

Dans ce cadre, les autorités sont en train de sévir contre les jeux d’argent en ligne illégaux. Et c’est cette fois au tour du pourtant très populaire Polymarket de se retrouver dans le viseur de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Selon cette dernière, le site aurait enregistré pas moins de 578 751 visites et 205 057 visiteurs uniques, et ce, rien que le mois dernier.

Polymarket : les jeux d’argent en ligne illégaux dans le viseur des autorités françaises

Même les casinos physiques les plus légaux restent particulièrement obscurs quant à leur notion du « hasard » en matière de jeux d’argent. Et, sur Polymarket, les choses seraient encore plus sombres. C’est en tout cas ce qu’affirme l’Autorité nationale des jeux, qui explique que « certains paris proposés sur cette plateforme apparaissaient faussés ».

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Pire encore : des pirates auraient réussi à hacker des sondes météo dans le but de fausser des paris sur la météo. Rien que ça. « Une enquête a été ouverte sur ce point le 4 mai 2026 par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris et confiée à l’OFAC (Office anti-cybercriminalité). », assure l’ANJ.

Dans un premier temps, l’ANJ a mis en demeure la société Adventure One QSS Inc., qui détient les sites www.polymarket.com et polymarket.com. L’Autorité nationale des jeux a ensuite mis en place un géoblocage empêchant les transactions sur ces sites. Toutefois, ces derniers seraient parvenus à contourner l’interdiction.

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Face à ce constat, l’ANJ vient de passer à la vitesse supérieure. Le 16 juillet dernier, le président de l’Autorité nationale des jeux a en effet ordonné à l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet français de bloquer l’accès au site Polymarket.

Source : ANJ


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